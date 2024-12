"Srpski timovi u FIBA? Konačno": Zaglis progovorio o srpskoj košarci i ulasku NBA u Evropu

Andreas Zaglis pričao je o mnogim temama među kojima je bila i tema srpske košarke, NBA lige u Evropi, proširenja na neke druge zemlje...

Izvor: printscreen/FIBA

Pred kraj godine FIBA organizuje konferenciju za medije za novinare širom svijeta, tako je bilo i ove godine. Na pitanja je odgovarao generalni sekretar Andreas Zaglis. Bilo je mnogo interesantnih tema koje su se ticale i odnosa sa NBA ligom, potencijalnim ulaskom najjače košarkaške lige na svijetu na evropsko tržište i pravljenje nove lige.

Bilo je pitanja i o srpskoj i regionalnoj košarci. Već neko vrijeme kao bitna tema spominje se stvaranje jake domaće lige i priča se o potencijalnom izlasku iz ABA lige. Ukoliko se to dogodi, da li će FIBA da reaguje? "Ako se to dogodi moja reakcija biće - konačno. Druga će biti naravno. Šampion će imati pravo učešća u FIBA ligi šamipona, gdje i kako zavisi od ranga, to se pomjera svake godine. Neophodna nam je jača srpska liga", rekao je Zaglis.

Evropska košarka prelazi i na neke druge kontinente, tako će fajnal-for Evrolige da bude u Abu Dabiju, dok Dubai učestvuje u ABA ligi. O tom proširenju pričao je i Zaglis.

"Ne mogu da komentarišem fajnal-for, jer još uvijek nije zvanično, kolege bi trebalo to da objave. Onda mogu da kažem svoje mišljenje, želim da vidim prvo projekat. Kada se radi o drugim projektima. Osjećam da postoji mnogo potencijala u Evropi koji je netaknut. Ide ispod svog marketinškog potencijala, ne optužujem nikoga, to je činjenica. Nismo uspjeli da dobijemo pravu komercijalnu vrijednost onoga što košarka može da donese. Iako rastu takmičenja i kalendar u posljednjih osam godina. FIBA je pokazala otvaranjem novih tržišta da ima prostora u Evropi još, prije nego što se gleda situacija van Evrope. Ima mnogo apetita u raznim dijelovima Evrope koje ne koristimo dovoljno u klupskom ekosistemu. Njemačka je šampion svijeta, Francuska je igrala finale Olimipjskih igara, imali smo i mečeve u Londonu, ne spominjem Skandinaviju, Poljsku, ekonomije koje su jake poput Češke i Mađarske recimo. Nismo u Rimu, nismo u nekim velikim gradovima u Evropi. Ako mene pitate, mora to da bude fokus evropske košarkaške porodice. Ne razmišljam o proširenju, već oportunistički pogled. Ako se dogodi, nadam se da će donijeti povećanja plate igrača, ako se dogodi, pričaću o tome."

Da li NBA dolazi u Evropu?

Jedna od bitnih tema bila je u vezi sa ulaskom NBA lige u Evropu.

"Trebalo bi to pitati ljude iz NBA lige. Postoji interesovanje, ima razgovora i sa FIBA. To je dio našeg posla, imamo razgovore i sa EKA, kompanijom koja vodi Evroligu. Za nas je važno da imamo konstantan pristup, hoćemo da razvijamo sport, ali i da zadržimo naše osnove koje se ne tiču samo kalendara i pravila, već i poštovanja domaćih liga, reprezentacija. Imamo jasan ekosistem domaćih liga, štitimo klubove koji su piramida koja proizvodi igrače i koja je dovela FIBA gdje je. U januaru ćemo vidjeti o čemu se radi. Neću to nazvati NBA Evropa, jer je već bilo takvih događaja poput prijateljskih utakmica. Imaćemo ozbiljne razgovore sa našim partnerima u NBA."

Sve više mladih igrača odlazi u Ameriku, to je jedan od problema sa kojima se suočava evropska košarka.

"Postoje dva nivoa, jedan se tiče igrača koji idu u NBA i drugi oni koji idu u NCAA. Prvo je na našem radaru duže vrijeme, drugo je nešto što se mijenja. U vezi sa prvim, pričali smo skoro na sastanku sa ULEB-om. I oni su zabrinuti zbog toga, pričali smo o tome i sa EKA. Kada je u pitanju NBA, postoje otkupne klauzule i to je jedna strana novčića. Druga je da mora da dobije Letter of clearance (LOC) od FIBA. Svjesni smo da pošto klubovi mogu da plate jedan dio, da li igrači moraju da uzimaju pozajmice ili da li mogu da pregovaraju sa klubovima oko nižeg iznosa klauzule za otkup. To je dio razgovora, da pregovaramo o većem iznosu kompenzacija. Pričamo i sa NBA o tome duže vrijeme. Oni su prije nekoliko godina potpisali nove ugovore i sa medijima i sa sindikatom igrača i sada imamo više opcija. Kreirali smo posebnu grupu koja uključuje prestavnike FIBA, pravnike, predstavnike liga, klubova, imamo trenera iz Amerike. Imamo razgovore i sa NCAA, jer sada igrači uglavnom odlaze tamo iz finansijskih razloga, ne iz akademskih kao što je nekada bio slučaj. Ima tu i određenih pravnih stvari, pa moramo da tražimo balans i to je zadatak formirane grupe o kojoj ćemo pričati na sastanku na proljeće."

Upitan je generalni sekretar i za pravila koja se tiču "čelendža". U FIBA košarci treneri imaju pravo na jednu provjeru, ako je uspješna imaju i drugu, ako pogriješe gube to pravo.

"Razmatramo to naravno, razgovaramo o primjeni pravila, dobijamo razna mišljenja, posebno od navijača koji kažu da se igra tako usporava. Neke lige dozvoljavaju više provjera, pa dobijamo više žalbi da utakmice traju predugo. Moramo da nađemo balans između pravednosti i dobrog proizvoda za navijače. Moje lično mišljenje je da se igra usporila, da smo blizu granice i ne vjerujem da ćemo proširiti to pravilo, ali ćemo razgovarati."

Šta se dešava sa ruskim timovima?

Izvor: printscreen/FIBA

Pitanje od novinarke iz Rusije odnosilo se na ruske timove i na to što nemaju pravo učešća na takmičenjima. "U maju ćemo imati kongres, postoje razgovori sa košarkaškim savezom Rusije i Bjelorusije, oni imaju aktivan status u bordu, tu je Andrej Kirilenko koji je član FIBA porodice. Nema sumnje da moramo da sačekamo širu geopolitičku sliku. Koliko god da smatramo da je košarka važna, u ovom slučaju ima bitnijih stvari od košarke, ima izgubljenih života, postoji put ka miru koji svi želimo da vidimo i miran način da ovo riješimo. Podršavamo i ukrajinski savez, naš posao je da probamo, onoliko koliko možemo, da spojimo sve zemlje učesnica da učestvuju u našim takmičenjima", poručio je Zaglis.

Spomenuo je i fudbal. "Pratimo šta se dešava i u fudbalu, vidimo da se bjeloruski klubovi takmiče u UEFA takmičenjima. Nama je to malo teško da razumijemo, jer bjeloruski mladi igrači mogu da igraju fudbal, a ne košarku. Ali, poštujemo pravila MOK-a, vidjećemo. Kada dođe do napretka u geopolitičkom smislu naš prioritet biće mladi igrači. Da li u Evropi, da li u Aziji, kombinaciji ta dva. Spremni smo da nađemo rješenje za košarku, posebno za mlade igrače, to je naš posao. Drugi moraju da donesu neke važnije odluke, FIBA će da uradi svoj posao", zaključio je Zaglis.