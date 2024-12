Entoni Dejvis ponizio Bronija Džejmsa pred Lebronom: "Mali, ustaj odatle"

Zanimljiva scena na klupi Los Anđeles Lejkersa.

Možeš da budeš sin jednog od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige, ali ni to ne pomaže unutar ekipe. Naučio je to Broni Džejms, jedan od sinova Lebrona Džejmsa. Morao je da poštuje hijerarhiju tima i da posluša naređenje starijeg saigrača Entonija Dejvisa.

Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama vidi se kako Dejvis dolazi do klupe i traži od Bronija da ustane i da mu ustupi mjesto. On je to učinio brzo i sa osmijehom, a centar Lejkersa je potom sjeo na njegovo mjesto. Sve to dešavalo se pored Lebrona koji je prasnuo u smijeh zbog cijele situacije.

Zbog povrede stopala Lebron nije bio u sastavu u pobjedi protiv Portlanda (107:98), a njegov sin je proveo dva i po minuta na parketu i nije imao učinak. Prije toga je Broni bio u Razvojnoj ligi, mučio se i sa povredom pete, a na klupu Lejkersa vratio se prošle nedjelje.

Podsjetimo, Broni je draftovan u Lejkerse najviše zbog svog oca i upravo su njih dvojica ispisali nove stranice istorije NBA lige pošto su postali prvi otac i sin koji su zaigrali u istom timu u najjačoj ligi svijeta.

