"Dražen je bio manijak, ljudi i sada griješe kada pričaju": Moka otkrio šta niko ne shvata o "košarkaškom Mocartu"

Zoran Moka Slavnić ispričao je u MONDO podkastu "Priča za medalju" kako je bilo raditi sa jednim od najvećih evropskih i Ex-Yu košarkaša, Draženom Petrovićem.

Izvor: MN Press/YouTube

Zoran Moka Slavnić, slavni jugoslovenski košarkaš i trener, radio je sa Draženom Petrovićem na početku karijere "Košarkaškog Mocarta". Hrvatski as pod Slavnićevim vođstvom ušao je u seniorsku košarku krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih, dok je još bio doslovno dječak.

Poznat po svojoj fanatičnoj radnoj etici, Petrović je odmalena sebi zacrtao cilj da bude NBA košarkaš i to je i uspio. O tome je Slavnić govorio u MONDO podkastu "Priča za medalju".

“On je paradigma nečega što bi 90 odsto ljudi reklo pogrešno - da je supertalenat. To nije ni prošlo pored toga. Ćosić, Kićanović, Delibašić. Iz moje generacije, da ne bismo druge čačkali. Jokić, sada. To su suvi talenti. A Dražen, jedan manijak, ludak, u 14 i po godina je zacrtao da bude NBA igrač. I sad ljudi griješe kad pričaju o talentu", rekao je Slavnić.

"To su dvije stvari. Jedna je talentovanost, a druga je fizička predispozicija. Obično taj ko ima fizičku predispoziciju, oni misle da je talentovan. Ne, on nije talentovan. To ćemo da vidimo da li je talentovan. Kako moje oči to vide? Kao kada dvojica igrača rade iste elemente i jedan to radi k’o Vltava, teče. Drugi to isto radi. Dražen je to radio brzo, nije fino to. To nije fino. I onda ti je jasno ko je talentovan", dodao je on.

Dražen Petrović iz Šibenke je otišao u Cibonu, doveo je do dvije titule prvaka Evrope, a onda nastavio svoj vrtoglavi uspon u dresu reprezentacije Jugoslavije, sa kojom je osvajao i evropski i svjetski vrh, kao i u NBA ligi, u kojoj je igrao za Portland i Nju Džersi Netse.

Nažalost, strašna saobraćajna nesreća u Njemačkoj u junu 1993. ugasila je njegov mladi život i zauvijek zavila u crno hrvatsku košarku.

