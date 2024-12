Sa Bolombojem je druga priča! Vojnik Zvezde se vratio, a jedan važan detalj može da "pogura" tim do plej-ofa

Crvena zvezda je na pozitivnom skoru poslije 17 kola, a povratak Džoela Bolomboja je veliko pojačanje za crveno-bijele.

Crvena zvezda je na polovini sezone u Evroligi na pozitivnom skoru. Poslije 17 odigranih kola ima skor 9-8 i u trci je za plasman u plej-of elitnog takmičenja. Ima dvije pobjede manje od Pariza i Monaka koji su trenutno lideri na tabeli. U posljednjoj rundi prvog dijela pobijedila je Makabi u Areni (81:73).

Ono što je jedan od najvećih pluseva za tim Janisa Sferopulosa definitivno je povratak Džoela Bolomboja. Sa njim i bez njega na parketu to su dva različita tima. Vidjelo se to i golim okom u Areni.

"Svi su shvatili koliko nam je falio tokom ovih mjesec i po dana koliko ga nije bilo, bila je ovo njegova najbolja utakmica od povratka na teren", rekao je grčki stručnjak.

Nije samo on jedini plus za crveno-bijele iz posljednjeg meča. Navijače raduje i partija Rokasa Gedraitisa, Jaga dos Santosa, ali postoje i neki minusevi koje će morati da isprave što prije ako žele da se nađu u doigravanju.

Zvezdin vojnik i povratak otpisanog

Pokazala je Zvezda u Areni dva različita lica. U prvom poluvremenu djelovala je kao nezaustavljiva mašinerija, pa je onda sve palo u vodu u trećoj dionici. Makabi je napravio seriju 17:0, vratio se i poveo. Tada na scenu stupio fantastični Bolomboj koji je meč završio sa 17 poena (8/11 za dva), šest skokova i dvije blokade.

Kada je izraelski tim poveo (50:48) snažni centar preuzeo je odgovornost. U tom momentu na svom kontu imao je četiri poena i pokazao je zašto je toliko važan za igru Zvezde. Dao je poene za izjednačenje, pa je poslije trojke Dauma on opet poentirao za vođstvo (55:50). Dobio je mali odmor na kraju tog kvartala, vratio se na sedam minuta prije kraja meča i "zatvorio" sve. Bio je stub odbrane, reket je "zaključao", a na drugoj strani terena je pogađao i omogućio svom timu da se "odlijepi" i da dođe do pobjede.

Još jedan igrač je u tim momentima imao važnu ulogu. Bio je to Gedraitis koji se dosta muči od početka ove sezone. Dao je dvije veoma važne trojke, prvu uz zvuk sirene za kraj trećeg kvartala (60:54), a drugu sredinom posljednje dionice za "+10" (70:60). Može i to da raduje Sferopulosa, posebno poslije povrede Ognjena Dobrića.

Šta čeka Crvenu zvezdu?

Već u ponedjeljak 23. decembra Zvezdu čeka okršaj sa Partizanom u ABA ligi i prilika za revanš za poraz od najvećeg rivala u evroligaškom duelu. Potom 27. decembra gostuje Barseloni i to je posljednji meč u elitnom takmičenju u 2024. godini za crveno-bijele. Ono što je dobra vijest za tim je to što će u drugom dijelu sezone imati 9 mečeva kod kuće i to može da bude plus.

Početkom januara gostuje Baskoniji u Španiji (2.1 u 20.30 časova) i onda slijedi pet utakmica u Beogradu. Prvo u Arenu dolazi Pariz (10.1 u 20), a onda u duploj evroligaškoj nedjelji stižu Fenerbahče (15.1 u 20) i Monako (17.1 u 20). Zvezda ostaje u srpskoj prestonici i poslije toga. Prvo će 23. januara gostovati Makabiju u Pioniru (20.05), pa će 31. januara gostovati Partizanu u Areni (20.30). Taj period mogao bi da da mnogo jasniju sliku u vezi ambicija i šansi crveno-bijelih u Evroligi kada je plej-of u pitanju.

Upravo će to da bude i prilika za jednog igrača da pokaže reakciju. Radi se o Kodiju Mileru-Mekintajeru koji je na meti kritika. Doveden je da bude organizator igre, jedan od lidera ekipa, ali ima previše oscilacija i grešaka. Od njega se očekuje mnogo više i u narednim mečevima imaće priliku da se pokaže u boljem svjetlu.

Raspored Zvezde u Evroligi do kraja januara:

27.12 Barselona - Crvena zvezda (20.30 časova)

02.01 Baskonija - Crvena zvezda (20.30)

10.1 Crvena zvezda - Pariz (20)

15.1 Crvena zvezda - Fenerbahče (20)

17.1 Crvena zvezda - Monako (20)

23.1 Makabi - Crvena zvezda (20.05)

31.1 Partizan - Crvena zvezda (20.30)

