Zvezdina pobjeda za glavobolju Partizana: Dva poteza riješila derbi, ovo su plusevi i minusi "vječitih"

Crvena zvezda pobijedila je Partizan u prvom abaligaškom derbiju, a evo kako smo vidjeli njihov okršaj na Jadranu.

Crvena zvezda uspjela je da se revanšira Partizanu za poraz u Evroligi i u prvom regionalnom derbiju odnijela je pobjedu u beogradskoj Areni (89:84). Bilo je neizvjesno do samog kraja. Meč je prelomljen tek u posljednjem minutu i to poslije dvije velike greške crno-bijelih i dva ključna poteza Nikole Kalinića koja su stavila tačku na derbi.

Ovaj trijumf biće dodatni podstrek za crveno-bijele u nastavku sezone. Posebno kada je u pitanju ABA liga koju je ekipa Janisa Sferopulosa loše započela i doživjela dva iznenađujuća poraza. Sada se vratila na vrh tabele i ima isti skor kao Partizan i Budućnost (11-2).

Sa druge strane crno-bijeli su u rezultatskoj krizi, doživjeli su četvrti poraz u nizu. Po dva imaju u ABA ligi (Budućnost i Zvezda) i dva u Evroligi (Asvel i Efes) i moraće što prije da pokažu reakciju i da se vrate na pobjednički kolosijek. Vremena ima dovoljno, ali je neophodna serija trijumfa.

Zvezdini plusevi i minusi

Kako je Zvezda dobila derbi? Na iskustvo, pametne odluke kada se lomilo i na Nikolu Kalinića. Tako bi ukratko moglo da se opiše, ali je bilo tu i dosta drugih faktora i razloga za trijumf. Jedan od njih svakako je Dejan Davidovac koji je u svom stilu radio sve na obje strane terena. Prvenstveno je to bio slučaj u odbrani. Još jednom se vidjelo i koliko je Džoel Bolomboj falio crveno-bijelima u prvom duelu sa Partizanom, pošto je dao 14 poena, uz četiri skoka i dosta toga je doprinio u defanzivi.

Uz sjajnog Kalinića je sve to zajedno donijelo pobjedu Zvezdi. Nikola je odmarao cijelu drugu četvrtinu zahvaljujući raspoloženom Gedraitisu i tu svježinu prenio je na drugo poluvrijeme. Njegova ukradena lopta Dvejnu Vašingtonu na 14 sekundi prije kraja bila je ključni detalj, ali ne i jedini. Pokazao je zašto je lider Zvezde.

Sve to su bili plusevi. Šta su minusi Zvezde? Prvenstveno se to odnosi na organizatore igre. Bez povrijeđenog Miloša Teodosića plejmejkeri su bili Kodi Miler Mekintajer (8, 4as, 3sk) i Jago dos Santos (6, 3as). Na njima je bio poseban pritisak u posljednjem kvartalu od strane igrača Partizana, a oni na to nisu imali odgovor. Previše su dugo držali loptu, nisu pronalazili prava rješenja i poeni su dolazili uglavnom sa linije penala. Više od pet minuta nije bilo koša iz igre, a to je moglo skupo da košta ekipu. Na kraju se to nije dogodilo, ali je izvjesno da će im Sferopulos na to skrenuti pažnju.

Partizanovi plusevi i minusi

Partizan je na derbiju bio bez petorice igrača. Četvorice povrijeđenih - Vanje Marinkovića, Ifea Lundberga, Frenka Nilikine, Mitra Bošnjakovića, dok je Mario Nakić sa klupe odgledao meč, nije igrao ni sekund. Aleksej Pokuševski je na parketu bio 64 sekunde, Balša Koprivica 130 sekundi. Bez svih njih u sastavu tim Željka Obradovića pružio je odličan otpor u Areni.

Sa svim tim izostancima Partizan je bio blizu pobjede. Borbenost, energija i odlično raspoloženi Sterling Braun (18, 5as, 5 izg.l) bili su najveći plusevi crno-bijelih. Karlik Džouns bio je najefikasniji (19, 7as), a odlične role iz senke imali su Ajzea Majk (15, 5sk) i Brendon Dejvis (15, 5sk), dok je Tajrik Džouns uhvatio 12 lopti. Sve to bile su vrline i stvari kojima je Željko sigurno zadovoljan.

Šta su bile mane? Prilično je jasno. Ponovile su se neke greške iz prošlosti u posljednjem minutu. Sterling Braun nije izveo loptu za pet sekundi, a Dvejnu Vašingtonu je na 14 sekundi prije kraja loptu presjekao Kalinić i stavio tačku na meč. Na taj način crno-bijeli nisu sebi dali ni šansu da upute šut ka košu, da unesu dodatnu dramu i to su detalji koji će posebno da budu bolni za crno-bijele.

Šta čeka "vječite" do kraja godine?

Do kraja 2024. godine i jedni i drugi imaju dvije utakmice. Partizan će obje igrati u Beogradu, Crvena zvezda će imati dva putovanja i na taj način će staviti tačku na ovu godinu.

Partizan će prvo 27. decembra dočekati Fenerbahče u Areni (20.30 časova), pa će tri dana kasnije dočekati Cedevita Olimpiju (19h).

Zvezda će 27. decembra gostovati Barseloni u Španiji (20.30 časova), pa će dva dana poslije toga da gostuju Krki u Novom Mestu u ABA ligi (18.30h).