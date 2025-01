Legendarni NBA košarkaš otkrio da je morao na hitnu operaciju

Emotivna ispovest Dvejna Vejda, za čiji zdravstveni problem mnogi nisu znali sve do sada.

Legendarni NBA košarkaš Dvejn Vejd, svojevremeno jedan od najboljih bekova na svijetu, otkrio je šokantne detalje o svom zdravstvenom stanju. On je po prvi put u javnosti govorio o teškoj operaciji koju je imao u decembru 2023. godine, kada su mu doktori odstranili gotovo polovinu jednog bubrega.

Osjećao je bol u stomaku, grčeve i poteškoće prilikom mokrenja, pa je odlučio da ode na rutinsku kontrolu kod doktora. Na to ga je motivisala i borba koju je njegov otac svojevremeno vodio protiv opake bolesti, raka prostate. Doktori su na pregledima locirali tumor, koji je odstranjen 18. decembra 2023. godine, a za koji se kasnije ispostavilo da je kancerogen.

"Moj put do te operacije, mislim da je to bio prvi put da su moja porodica, moj tata, moja djeca vidjeli da sam slab“, rekao je on u svom podkastu i dodao: "Taj trenutak je vjerovatno bila najslabija tačka koju sam ikada osjetio u životu. Ono što sam vidio dok sam prolazio kroz svoju bolest, vidio sam svoju porodicu koja možda ne priča uvijek, možda se ne slaže uvijek. Vidio sam da su svi uz mene i u tom procesu. U svojoj slabosti, našao sam snagu u svojoj porodici".

Dvejn Vejd je rođen u Čikagu 1982. godine, a na čuvenom draftu 2003. godine izabran je kao peti pik. Uzeo ga je Majami za koji je i nastupao tokom prvih 13 godina profesionalne karijere, zatim je igrao za tim iz rodnog grada, nosio dres Klivlenda i na kraju se vratio u tim sa Floride da završi karijeru. Tri puta je bio NBA šampion, jednom MVP finalne serije, 13 puta učesnik Ol-star meča i jednom MVP na toj utakmici.

Dva puta je Dvejn Vejd biran u idealnu petorku NBA lige, tri puta u drugi najbolji i tri puta u treći najbolji tim NBA lige. Takođe, tri puta je izabran u drugu najbolju defanzivnu petorku lige. Davne 2009. godine bio je najbolji poenter u sezoni, a Majami je povukao iz upotrebe broj tri koji je on nosio. Sa reprezentacijom SAd osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Pekingu i bronzu na Olimpijskim igrama u Atini, a bronzu ima i sa Svjetskog prvenstva 2006. godine.

