"Dočekao me iz Jugoslavije, znao je odakle dolazim": Divac zbog njega htio da ostavi košarku i sve mu oprostio

Vlade Divac sjetio se najznačajnije osobe u njegovoj karijeri, velikog Džerija Vesta.

Izvor: MN Press/YouTube/LegendsOfSportsPodcast

Vlade Divac (57) sjetio se svojih najranijih dana u SAD, počev od doslovno prvog kontakta sa američkim tlom kada je stigao 1989. godine u Los Anđeles Lejkerse.

U razgovoru sa domaćinom podkasta "Ledžends of sports" Endijem Bernstinom, poznatim sportskim fotografom, Divac je sagovorniku prije svega odao priznanje da je jedan od rijetkih koji je od prvog dana tačno izgovarao njegovo prezime.

"Ti si jedan od rijetkih koji znaju da tačno izgovore moje ime"

"Vlade Divac, rekao si mi to kada smo se prvi put sreli"

"Znam, bilo je to pre 40... Odnosno prije 35 godina"

"Rekao si mi tada da 'C' nije 'Si', pamtim to"

"Ne, zaista sam impresioniran, zaista", nasmujao se Divac.

Divac je bio upitan da podijeli sjećanje na Majkla Kupera, slavnog beka Los Anđeles Lejkersa sa kojim se sreo na zalasku njegove karijere. Kuper je igrao za tim iz El-Eja od 1978. do 1990. prije odlaska u Virtus iz Rima, dok je Divac stigao u Los Anđeles u njegovoj posljednjoj sezoni, 1989/90.

Lejkersi su povukli njegov dres "21" iz upotrebe prije dva mjeseca, a u martu 2004. najavljeno je da će biti primljen u Nejsmitovu "Kuću slavnih" u Springfildu i to će se dogoditi ovog vikenda.

Izvor: VINCE BUCCI / AFP / Profimedia

"Majkl mi je mnogo pomogao u mojoj prvoj godini, mnogo pomogao da napravim prelaz iz evropske u NBA košarku. Drago mi je da će biti dio 'Kuće slavnih', zasluženo. On nije bio glamurozan igrač, superstar, ali preuzimao je na sebe sav 'prljavi posao'. Ne znam koliko puta je bio defanzivni igrač godine", kazao je on.

I Leri Bird rekao je svojevremeno da mu je Kuper bio najveća defanzivna noćna mora. "To što ste gledali na utakmici Majkl je radio i na treningu, sjajna karijera", dodao je Divac.

Bio je upitan Divac za Džerija Vesta, legendu sa logoa NBA lige, jednog od najvećih igrača u istoriji Lejkersa i najznačajnijih funkcionera u istoriji košarke. On je preminuo u junu 2024.

"Prvi put sam sreo Džerija kada sam stigao iz Jugoslavije prvi put. Sletio sam sa suprugom Anom i on nas je dočekao. Bio je to naš prvi kontakt, iako nisam pričao engleski. Mnogi kažu da ni danas ne pričam engleski, ali šest mjeseci kasnije kada sam počeo da govorim i kada sam počeo da vodim razgovore sa Džerijem, postao je član moje porodice, a ja član njegove porodice. Veoma sam zahvalan za sve što je uradio za mene, kao i za moju porodicu. Promijenio mi je život, doveo me je tada iz Evrope, a tada nije bilo mnogo evropskih igrača. Tačnije, nije bio nijedan. Ja sam prvi koji je draftovan u prvoj rundi NBA drafta i koji je došao iste godine. Za mene je on genije, vizionar koji je vidio kako će se razvijati liga. Danas imate 30 odsto evropskih igrača", kazao je Divac.

Divac prvog pozvao Džerija Vesta u Sakramentu

Izvor: Stephen Dunn / Getty images / Profimedia

Vlade je bio dio prvog talasa Evropljana u NBA upravo zahvaljujući velikom vizionaru Vestu.

"Džeri me je prvi prepoznao, dao mi šansu. Bio je iskren čovjek i to veoma cijenim kod njega. I kada sam postao generalni menadžer Sakramento Kingsa njega sam prvog pozvao."

Neizbježno je bilo i pitanje o Divčevoj ljutnji zbog toga što je morao da ode iz Lejkersa 1996. zbog Kobija Brajanta. Prijetio je i da će ostaviti košarku kada je čuo da u Lejkerse preko Šarlot Hornetsa stiže Kobi.

"Šarlot ga je draftovao jer im je Džeri rekao koga da draftuju", kazao je Divac.

Divac bio ljut zbog Brajanta, ali vjerovao Vestu i tad

Izvor: Omar Rawlings / Getty images / Profimedia

"Da, razmišljao sam o penziji. I Džeri je ponovo ispao pametan, znao je odakle dolazim, imali smo odličan razgovor, u kojem je učinio da se osjetim odlično zbog toga. Rekao mi je da razumije moje emocije. Kazao mi je 'Zašto ne odeš u Šarlot i provedeš tamo par dana, da vidiš kako je'. I kada sam se vratio vjerovao sam njegovoj procjeni, još tada mi je govorio da će Kobi biti fenomenalan. Ostalo je istorija".

Džeri Vest je obilazio cijeli svijet u potrazi za talentima. Boravio je i u Beogradu u nekoliko navrata.

Poslije Šarlota i kratkog boravka u Crvenoj zvezdi, Divac je počeo najbolju fazu svoje karijere - u Sakramento Kingsima.

"Uz Lejkerse smo bili Top 2 tima u ligi. To finale Zapada bilo je u suštini NBA finale. Bili smo veliki konkurenti i činili smo jedni druge boljima. To NBA liga radi, tjeraš svoje protivnike da budu bolji", kratko se osvrnuo Divac na svoj boravak u legendarnom timu Sakramento Kingsa početkom 21. vijeka.

Divac ne zaboravlja Džeka Nikolsona, kako bi?

Izvor: KIM KULISH / AFP / Profimedia

I slavni holivudski glumac Džek Nikolson takođe će ući u "Kuću slavnih" kao super-fan.

"Mnogo je uspomena na njega, bio je iskreni navijač Lejkersa odavno. Odrastao sam u Evropi, u Jugoslaviji, gledajući njegove filmove, a onda zaigrate za Lejkerse i vidite da navija za vaš tim. Moje posljednje sjećanje na njega je nastalo kada su me Lejkersi pozvali da izvedem šut sa pola terena u humanitarne svrhe i pogodio sam, a Džek je bio prvi koji mi je čestitao. Veoma sam srećan zbog Džeka, zaslužio je da bude dio 'Kuće slavnih'".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!