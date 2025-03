"Zašto ne mogu da gledam NBA? Otkriću vam šta je Majkl Džordan rekao": Medžik Džonson surovo iskren o današnjoj košarci

Irvin "Medžik" Džonson, slavni košarkaš Lejkersa, priznao da mu je veoma teško da gleda utakmice najače lige na svijetu. Razumije kao i Majkl Džordan zašto je opala gledanost za 40 odsto.

Slavni košarkaš Lejkersa Irvin "Medžik" Džonson (65) govorio je u podkastu sa bivšim košarkašem Bajronom Skotom o padu gledanosti NBA lige za 40 odsto. Rekao je da mu veoma smeta to što najbolji igrači preskaču utakmice i da zbog toga trpe i košarka i čitava liga.

"Volim da gledam NBA utakmice, a kada uključim TV i gledam prenos, vidim da najveće zvijezde ne igraju. Naletio sam na Majkla Džordana u Evropi pretprošlog ljeta. Rekao mi je 'Irvine, ne znam zašto ovi igrači ne igraju'", rekao je Medžik Džonson.

"Džordan nije propuštao nijednu utakmicu"

"Ako pogledate Džordanovu karijeru, propustio je pet-šest utakmica u karijeri, nije propustio nijednu... Danas je drugačije. Navijači to vide i reaguju na to. Uključio sam prije nekoliko nedjelja utakmicu u kojoj su obje najveće zvijezde, u oba tima, bile van ekipa. Moraju da urade nešto sa tim čuvanjem igrača i moraju da urade nešto sa Ol-star vikendom", otvorio je on još jednu temu.

Svojevremeno učesnik čak 12 Ol-star utakmica i važnije od toga, petostruki NBA šampion ne razumije zašto današnje zvijezde ne žele da učestvuju u takmičenjima u zakucavanju, u šutiranju trojki... Generalno - zašto ne vole da dolaze na Ol-star. Uostalom, Nikola Jokić otvoreno govori da ne želi da ga više zovu na tu reviju.

"Ovi momci neće na Ol-star, zašto?"

"U direktno sam vezi sa ovom ligom 47 godina. Nisam gledao ništa od Ol-star vikenda ove sezone. Nisam otišao, niti gledao. Ako nećeš da daš ni 75-80 odsto da učiniš utakmicu konkurentnom... A, ovi momci neće ni da učestvuju. Majkl Džordan je učestvovao u takmičenju u zakucavanju, Doktor Džej, Dominik Vilkins, Klajd Dreksler... Svaki momak je učestvovao, čak je i Kobi Brajant učestvovao. A sada to ne žele i učinili su da igrači neće ni da gledaju, ni da učestvuju na Ol-star vikendu, neće da budu 'zaštitno lice lige'. To nikad u istoriji NBA lige nismo imali", rekao je trostruki MVP NBA lige koji je praktično završio karijeru kada je ustavljeno da se zarazio virusom HIV.

