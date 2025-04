Cibona istupa iz ABA lige? Potres na Jadranu poslije sastanka s "vječitima"

Cibona razmatra istupanje iz ABA lige zato što joj je na sastanku objašnjeno da ako ispadne iz takmičenja, moraće da plati pozivnicu.

KK Cibona razmatra istupanje iz ABA lige, prenosi "Jutarnji list". Nije ovo prvi put da se pojavljuje ovakva informacija o slavnom klubu iz Zagreba, s tim da ovoga puta nisu u pitanju njihove finansije - nego "epilog dugogodišnje nezadovoljstva tretmanom u ABA ligi", navodi se.

"Sve je kulminiralo posljednjim odlukama Skupštine ABA lige, na kojoj se otišlo u smjeru ukidanja nacionalnog ključa s mogućnosti proširenja lige do dvadeset klubova, podijeljenih u startne dvije konferencije", objašnjava se i dodaje da je Cibona o novom sistemu takmičenja razgovarala na sastanku u ponedjeljak sa ostalim članovima komisije - Zvezdom, Partizanom, Cedevita Olimpijom i Budućnosti - poslije kog su se Zagrepčani "dodatno uvrijedili".

Razlog je to što ako Cibona sezonu završi kao pretposljednja na tabeli ABA lige, boriće se sa poraženim finalistom ABA 2 lige za mjesto u eliti naredne sezone. Čak i da Cibona izgubi, mogla bi da opet ostane u njoj, ali bi morala da plati pozivnici od oko 400 hiljada evra zbog čega se pobunila.

Šta to hoće Cibona?

"I sve je to OK, to je dio pravilnika ABA lige, ali za Cibonu, i ne samo za Cibonu, nego i za zdrav razum, problem je što su se godinama ti pravilnici mijenjali i prilagođavali kako bi kome od ‘velikih‘ i klubova koji su im bili važni, odgovarali. Za ljude u Ciboni, koji ionako već duže razmišljaju o tome isplati li im se biti u ovakvoj ligi ili će se okrenuti europskim kupovima, ovaj stav bila je kap koja je prelila čašu", dodaje "Jutarnji list" i ističe da se situacija u međuvremenu nije smirila.

"Ovo je najozbiljniji udar na ABA ligu koji se dogodio otkako ona postoji", objašnjavaju iz Zagreba i dodaju da ipak to sve može da padne u vodu ako se Ciboni dozvoli da igra ne plati ništa, bez obzira na rezultate.

"Zapravo, Cibona drži u rukama puno toga. I postavila se u poziciju svojom naznakom odlaska iz ovog društva kao klub kojega će se ubuduće ipak nešto morati pitati. Ili će se svi razići. Što, možda, i nije najgora vijest. Za ukupnu hrvatsku košarku. Četvrt vijeka regionalne lige, ne samo zbog te lige, ali eto, našu je košarku napravilo lošijom nego je ona to bila prije. Cibona bi mogla povući prvi potez. Cibona prvi puta ne ćuti i kima glavom. Pa i to je vijest u ovoj žabokrečini", zaključeno je.

Kako će izgledati nova ABA liga?

Ako opstane, ABA liga će se proširiti i u elitnom rangu učestvovaće najviše 20 klubova. Takođe, maksimalno 50 odsto klubova može da bude iz jedne od zemalja, a Srbija trenutno broji šest od 16 (Partizan, Zvezda, Spartak, Mega, FMP i Borac). Inače, na sastanku koji je nedavno održan, nisu svi bili zadovoljni prijedlogom, tako da su ga odbili Zadar i Cibona, dok je Krka bila uzdržana, dok je glas digao i Aco Petrović.

Podsjetimo, osim klubova iz regiona, naredne sezone će opet igrati Dubai, dok se spominje interesovanje klubova iz Rumunije i Rusije.

