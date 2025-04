"Na Jahorini nastaju košarkaši svjetskog ranga" Kamp "Tri poena" po 24. put (FOTO, VIDEO)

Košarkaški kamp u organizaciji KK Partizan Banjaluka biće po 24. put održan ovog ljeta na Jahorini.

Kamp za budeće košarkaše i košarkašice biće ovog ljeta održan u četiri smjene i to od 27. juna do 3. jula, potom od 4. do 10. jula, od 11. do 17. jula i posljednja od 23. do 29. avgusta.