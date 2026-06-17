Srbija pregazila Rumune: Banjalučanin vodio "orlove" do trijumfa

Vlado Švraka je postigao 32 poena u pobjedi nad Rumunima.

Izvor: KKI Vrbas

Reprezentacija Srbije u košarci u kolicima deklasirala je u Nišu odgovarajuću selekciju Rumunije 74:24 (22:9, 16:9, 26:1, 10:5) u kontrolnoj utakmici u sklopu priprema za šampionat Evrope. Koliko su u ovom okršaju dominantni bili izabranici selektora Gorana Matića najbolje pokazuje treće četvrtina koju su njegovi igrači dobili 26:1.

Najbolji pojedinac u redovima reprezentacije Srbije bio je uzdanica KKI Vrbas Vlado Švraka koji je ubacio 32 poena. Osim njega istakao se i Dušan Lazarević sa 15 koševa, dok je na drugoj strani nešto bolji utisak ostavio Jonika Čaburu sa postignutih 11 poena.

Drugu pripremnu utakmicu ove dvije reprezentacije odigraće u četvrtak, 18. juna, takođe u niškoj dvorani Čair, sa početkom od 18 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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