Poznato zašto Nikola Milutinov ne igra za reprezentaciju: Moralo je ovako

Srpski centar Nikola Milutinov podrvrgnut je hirurškom zahvatu.

Izvor: MN PRESS

Srpski centar Nikola Milutinov neće biti na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću za predstojeći julski prozor u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo jer je podvrgnut operaciji.

As Olimpijakosa iza sebe ima napornu sezonu i odlučio je da riješi problem koji ga je mučio neko vrijeme. On je uspješno operisao metatarzalnu kost lijevog stopala, preneo je "BasketNews".

Operacija je bila neophodna kako bi se spriječili potencijalni problemi u budućnosti. Iako će propustiti okupljanje "orlova" u junu, očekuje se da povreda bude brzo sanirana i postoji šansa da bude spreman već za avgustovski prozor druge runde kvalifikacija.

Srpski as je bio jedan od najboljih pojedinaca u Olimpijakosu ove sezone i okitio se titulom šampiona Grčke i Evrolige, na šta su crveno-bijeli čekali više od deceniju.

Takođe, Milutinov je član idelane petorke elitnog takmičenja i definitivno je zaslužio dužu pauzu. Alimpijević je od centara pozvao Nikolu Jokića, Dušana Ristića i Uroša Plavšića, tako će Srbija imati jake adute pod košem u mečevima protiv Švajcarske i Bosne koji se igraju početkom jula.