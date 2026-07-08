"Nije ih roda donijela, ima da igraju za reprezentaciju": Dragan Bokan preti kaznama, Jokića dao kao primjer

Prvi čovjek crnogorske košarke Dragan Bokan spreman je na radikalne mjere.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KS Crne Gore Dragan Bokan zaprijetio je kaznama igračima koji se ne odazovu nacionalnoj selekciji. Iako su u proteklom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ostvarili dobre rezultate (pobede protiv Rumunije i Portugala), tim nije bio kompletan.

Zvezdan Mitrović nije mogao da računa na Marka Simonovića koji nije igrao ni u prošlom prozoru, pauzu je zatražio Petar Popović, a na raspolaganju nisu bili ni David Mirković, Luka Bogavac i Andrija Grbović. U toku je smena generacija, a penzionisanje Nikole Vučevića će definitivno biti najveći nedostatak u budućnosti.

"Napravili smo najveći uspjeh u novijoj istoriji i osvojili prvo mjesto u grupi, pobedili u Grčkoj, Rumuniju savladali dva puta, slavili u Portugalu... Napravili smo neočekivano dobar rezultat. Velika čast svim igračima koji su bili u ovom i prethodnim prozorima, napravili su veliku pomoć crnogorskoj košarci. Pobeda u Grčkoj je čuvena, kao i ova sad u Portugalu u ovom sastavu. Stvarno se mora reći da je izvučeno više nego što je realno, to bi možda i javnost trebalo da zna", rekao je Bokan za "RTCG".

Ima igrača čiji je izostanak opravdan, ali Bokan ne štedi one koji nisu imali ubjedljive razloge da se ne odazovu pozivu selektora.

"Svi mi koji radimo u crnogorskoj košarci, svi predstavnici klubova, svi, sve lokalne uprave, država smo puno, puno pomogli košarci. Pomogli smo da svi centri u Pljevljima, Nikšiću, Kolašinu, Baru, Podgorici i Herceg Novom imaju dvorane. Sve te dvorane se plaćaju. I lokalne uprave investiraju ozbiljan novac. Svi ti igrači koji sad igraju, koji su postali igrači, svi oni koji će narasti..., njih nije roda donijela da postanu talenti i najbolji igrači. Ipak im je to omogućila ova država, lokalne uprave i ljudi iz privrede koji su investirali u košarku. I oni su u obavezi da vrate ovo svojoj državi i mislim da izostanak pojedinih igrača koji nije opravdan je zaista nekorektan prema svojoj državi", istakao je prvi čovjek crnogorske košarke i najavio kazne.

"Neko je opravdano odsutan zbog porodičnih problema, neko zbog škole, ali postoje i imena koja izbjegavaju da igraju za Crnu Goru. To ćemo pratiti u narednom periodu. Insistiraćemo i kod FIBA da se stvari promijene i da ti ljudi budu i pravno kažnjeni zbog svega ovoga. Moja obaveza kao predsjednika Saveza je da otvorimo ovu temu. Ne budu li se odazvali svi raspoloživi igrači, nećemo imati puno prostora da možemo da očekujemo veće rezultate u narednom periodu. U Savezu to trpimo već godinu, a zbog mira, poštovanja prema ljudima i porodicama nisam htio da insistiram, ali praksa koja je uzela toliko maha i negativan odnos prema svojoj državi i sportu zaista zaslužuju da se ova tema otvori".

Zapitao se prvi čovjek crnogorske košarke kako Jokić može da igra za Srbiju, Šengelija za Gruziju i kako je Nikola Vučević uvijek bio na raspolaganju Crnoj Gori?

"Ja ću sve pojedinačno zvati, lično ja. I pismeno i usmeno. Pozvaćemo i njihove menadžere, to je broj dva. Ono što Šarić i Hezonja rade za hrvatsku reprezentaciju, Jokić za srpsku, Šengelija za gruzijsku, što je radio Vučević za crnogorsku... Pa je li puno sedam dana pred 'prozor' da se okupimo i da se pomogne svom narodu, svojoj državi? Ipak je ovaj narod odvajao novac da bi oni imali uslove da postanu igrači. Hajde da budemo realni i da pogledamo istini u oči. Siguran sam da, ako svi dođu, možemo da igramo ravnopravno. Ako bude to sastav iz Bara, koji je igrao protiv Rumunije, uz veliku čast i poštovanje prema svakom igraču koji je došao, bojim se da nećemo imati veliku šansu. Zar bi trebalo da zbog pojedinaca bacimo sve što je urađeno prethodnih godina", rekao je Bokan.