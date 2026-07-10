Trinkijeri uzeo važnog igrača Obradoviću: Dao mu milione da napusti Panatinaikos

Džedi Osman neće ostati kod Željka Obradovića u Panatinaikosu, već će karijeru da nastavi u PAOK-u kod Trinkijerija.

Izvor: EPA/Andreas Papakonstantinou

Željko Obradović je došao u Panatinaikos da pokuša da im donese titulu u Evroligi. Na tom putu neće biti i Džedi Osman koji odlazi iz kluba. I to kod drugog bivšeg trenera Partizana Andree Trinkijerija u PAOK.

Prema najnovijim informacijama koje su se pojavile u grčkim medijima turski reprezentativac će dobiti trogodišnji ugovor vrijedan čak devet miliona evra. U isto vrijeme će navodno "zeleni" dobiti obeštećenje od dva miliona evra.

"Tvoja odluka me rastužuje, ali je poštujem i razumijem. Želim ti sve najbolje", napisao je Dimitris Janakopulos na društvenim mrežama i tako najavio razlaz.

Osman je prošle godine bio jedan od konstantnijih igrača Panatinaikosa i imao je prosjek od 12,9 poena, 3,5 skokova i 1,2 asistencije po meču.