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Igokea gostuje šampionu Njemačke, trener Stefanović poručuje: Imamo obavezu da nikada više ne ponovimo takvu partiju

Igokea gostuje šampionu Njemačke, trener Stefanović poručuje: Imamo obavezu da nikada više ne ponovimo takvu partiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Glas Srpske
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Nakon neugodnog poraza od čačanskog Borca, košarkaše Igokee očekuje meč drugog kola FIBA Lige šampiona sa Albom u Berlinu (utorak, 20 časova).

igokea, košarkaši Igokee, Nenad Stefanović Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Na otvaranju sezone u FIBA Ligi šampiona Igokea je očekivano poražena od španskog Bilbaa na domaćem terenu, a sada će u drugom kolu imati još teži ispit - gostovanje Albi u Berlinu.

Meč u Njemačkoj dolazi "igosima" u nezgodnom trenutku, nakon razočaravajuće partije i neuspjeha u ABA ligi od čačanskog Borca. Trener Aleksandrovčana imao je mnogo primjedbi na račun igre svog tima u duelu sa Čačanima, pa vjeruje da će se stvari promijeniti nabolje u dvoboju protiv višestrukog šampiona Njemačke.

"Zbog načina na koji smo odigrali prethodnu utakmicu, definitivno nam naredni protivnik nije prioritet u tom dijelu, jer prosto morali smo prvo da napravimo jednu dobru analizu zbog čega smo odigrali na taj način sa Borcem. Treba da probamo da korigujemo te nedostatke više kroz neku video-analizu i da jednostavno napravimo reakciju na narednom meču bez obzira na to ko je protivnik. Prevashodno imamo obavezu prema sebi i prema klubu da nikada više do kraja sezone ne ponovimo takvu sliku koju nismo prikazali ni jednom od kada smo zajedno ova dva meseca", poručio je trener "igosa" Nenad Stefanović, a prenosi "Glas Srpske".

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

O narednom protivniku suvišno je trošiti riječi. Dugogodišnji član Evrolige sada nastupa u FIBA Ligi šampiona, a sutrašnji meč biće veliko iskustvo za sve igrače Igokee.

"Trošiti riječi o narednom protivniku mislim da je bespotrebno, šampion Njemačke, tim sa jako velikom tradicijom i odličnim trenerom. Sigurno nas čeka jedan težak protivnik, ali mislim da ukoliko vratimo one stvari koje su nas krasile u pripremnom periodu i u prvom kolu ABA lige imaćemo svoje šanse", dodao je Stefanović.

Dvoboj Albe i Igokee na programu je u utorak od 20 časova.

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Tagovi

KK Igokea Alba FIBA Liga šampiona Nenad Stefanović

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