Pojavile su se spekulacije o tome da su košarkaš Serž Ibaka i pjevačica Šakira u vezi. Za sada te informacije nisu potvrđene, mada nisu ni demantovane.

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Da li imamo novi par u svijetu poznatih? Da li su košarkaš Serž Ibaka i pjevačica Šakira zaista u vezi? To su najnovije spekulacije koje su se pojavile u svijetu sporta i zabave i tvrdnje da je nekadašnji NBA šampion uspio da "smuva" čuvenu pjevačicu i da su već neko vrijeme zajedno.

Ta tvrdnja pojavila se u programu jedne američke televizije i tamo je novinar Žordi Martin javno rekao da postoje jasne indicije da su njih dvoje u vezi. Poslije njegovih riječi je pokrenuta "istraga" u vezi potencijalne veze Ibake i bivše žene Đerara Pikea..

"Spekulacije sugerišu da bi između njih moglo da postoji nešto više osim prijateljstva. Izvori bliski Kolumbijki nam kažu da su izašli više puta zajedno i da nisu samo prijatelji", navodi se u tekstu lista "La Rason".

Navodno je Ibaka bio na njenim koncertima u Madridu. Postoje tvrdnje i da su zajedno, privatnim letom, otišli na "Nedjelju mode" u Pariz. Tako kaže novinar Žordi Martin. Isti novinar tvrdi i da je od prijatelja dobio potvrdu da su u vezi, ali je sve to i dalje na nivou spekulacija.

Šakira je starija od Serža

Vidi opis Da li je NBA šampion u vezi sa Šakirom? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Šakira je rođena 2. februara 1977. godine u Kolumbiji i nedavno je proslavila 49. rođendan. Njena muzika je poznata širom svijeta, dok je po privatnom životu poznata po braku sa bivšim fudbalerom Đerarom Pikeom. Sa njim ima dva sina - Milana (13 godina) i Sašu (11).

Što se Ibake tiče, on je rođen 18. septembra 1989. godine u Kongu i 12 godina je mlađi od nje. Igrao je u NBA ligi za Oklahomu, Orlando, Toronto, Kliperse, Milvoki i sa Reptorsima je osvojio titulu. Onda je odlučio da ode "preko okeana" i igrao je za Bajern Minhen i Real Madrid, ali je bez kluba od prošle godine. Još uvijek nije objavio odlazak u penziju. Pored košarke ima svoj podkast i bavi se modom takođe.

Ibaka ima kćerku Rani, za koju nije znao dok nije napunila tri godine. Dobio ju je dok je još bio tinejdžer i kada je otišao iz Konga njegov otac nije želio da mu kaže za nju, da bi se fokusirao na košarku. Upoznali su se tek kada je ona imala tri godine.

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