Posljednjih dana ljubitelji fudbala širom svijeta pjevuše refren "Dai Dai", nove zvanične himne Svjetskog prvenstva 2026. godine koju izvode Šakira i Burna Boj, a malo ko zna značenje pjesme.

Izvor: Youtube printscreen / Wave Mashup

Fudbal je oduvijek bio mnogo više od igre. Pun je emocija, zajedništva, navijanja i trenutaka u kojima hiljade ljudi zajedno slave ili tuguju. Upravo taj osjećaj pokušava da prenese i nova himna Svetskog prvenstva.

Dok mnogi bez problema ponavljaju zarazni refren himne Mundijala 2026 "Dai Dai", u izvedbi Šakire i Burna Boja, malo ko zapravo zna šta naziv pjesme znači.

Više od običnog refrena

Izraz "Dai Dai" dolazi iz italijanskog jezika i može se prevesti kao "Hajde!" ili "Idemo!". Riječ je o uzviku kojim se neko bodri, motiviše ili podstiče na akciju, zbog čega se savršeno uklapa u atmosferu najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu.

Poslušajte djelić pesme:

Šakira ponovo zaštitno lice Svjetskog prvenstva

Pjesmu su na otvaranju prvenstva izveli Šakira i Burna Boj, a njihov nastup bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije. Kolumbijska zvijezda otpevala je uvodne stihove prije nego što joj se na pozornici pridružio Burna Boj, nakon čega su zajedno izveli energičnu koreografiju uz pratnju brojnih plesača.

Za Šakiru je ovo već četvrto Svjetsko prvenstvo na kojem učestvuje u zvaničnom muzičkom programu. Navijači je i danas najviše povezuju s pjesmom "Waka Waka (This Time for Africa)", zvaničnom himnom Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. godine, koja je postala jedan od najvećih sportskih hitova svih vremena.

Još Šakirnih slika pogledajte u galeriji:

Vidi opis Svi pjevaju "Dai Dai", a niko ne zna šta znači: Otkrivena tajna himne Mundijala koju pjeva Šakira Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: X printscreen/@PopCulture2000s Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: X printscreen/@PopCulture2000s Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: X printscreen/@PopCulture2000s Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: X printscreen/@PopCulture2000s Br. slika: 8 8 / 8

(b92 / MONDO)