logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šakira oslobođena krivice za poresku prevaru

Šakira oslobođena krivice za poresku prevaru

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Španski Viši sud oslobodio je kolumbijsku pop zvijezdu Šakiru krivice za poresku prevaru i poništio kaznu od 55 miliona evra koju je 2021. izrekla španska poreska agencija, navodi se u sudskom dokumentu u koji je Rojters imao uvid.

Šakira oslobođena krivice za poresku prevaru Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Šakirin tim odbrane saopštio je da je sud, postupajući po žalbi pjevačice, naložio trezoru da joj nadoknadi više od 60 miliona evra, uključujući kamatu.

Sudija je presudio da vlasti nisu uspjele da dokažu da je Šakira provela više od 183 dana u Španiji 2011. godine, kako nalaže španski zakon da bi se smatrala poreskim rezidentom u toj zemlji.

U to vrijeme, poreska agencija je tvrdila da je Šakira bila povezana sa Španijom kroz vezu sa bivšim fudbalerom "Barselone" Žerarom Pikeom i da je imala centar aktivnosti u toj mediteranskoj zemlji.

Međutim, Viši sud je presudio da je kazna nezakonita jer je "zasnovana na pretpostavci da je njeno poresko prebivalište bilo u Španiji za fiskalnu 2011. godinu, što nije dokazano".

Poreska agencija je saopštila da će se žaliti Vrhovnom sudu i da neće biti izvršena plaćanja do konačne presude.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šakira Španija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA