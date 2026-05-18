Šakira oslobođena krivice za poresku prevaru

Španski Viši sud oslobodio je kolumbijsku pop zvijezdu Šakiru krivice za poresku prevaru i poništio kaznu od 55 miliona evra koju je 2021. izrekla španska poreska agencija, navodi se u sudskom dokumentu u koji je Rojters imao uvid.

Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Šakirin tim odbrane saopštio je da je sud, postupajući po žalbi pjevačice, naložio trezoru da joj nadoknadi više od 60 miliona evra, uključujući kamatu.

Sudija je presudio da vlasti nisu uspjele da dokažu da je Šakira provela više od 183 dana u Španiji 2011. godine, kako nalaže španski zakon da bi se smatrala poreskim rezidentom u toj zemlji.

U to vrijeme, poreska agencija je tvrdila da je Šakira bila povezana sa Španijom kroz vezu sa bivšim fudbalerom "Barselone" Žerarom Pikeom i da je imala centar aktivnosti u toj mediteranskoj zemlji.

Međutim, Viši sud je presudio da je kazna nezakonita jer je "zasnovana na pretpostavci da je njeno poresko prebivalište bilo u Španiji za fiskalnu 2011. godinu, što nije dokazano".

Poreska agencija je saopštila da će se žaliti Vrhovnom sudu i da neće biti izvršena plaćanja do konačne presude.