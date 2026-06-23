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Šakira sinovima dala srpska imena Milan i Saša: Razlog je totalno neočekivan

Šakira sinovima dala srpska imena Milan i Saša: Razlog je totalno neočekivan

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pike i Šakira imaju dva sina, a o njihovim imenima se i te kako pričalo na ovim prostorima, s obzirom na to da su oba i te kako česta.

Šakira objasnila zašto je djeci dala imena Milan i Saša Izvor: Instagram printscreen /shakira

Bivši supružnici, Šakira i Pike, prvog sina, Milana, dobili su u januaru 2013. godine, a drugog, Sašu, dvije godine kasnije. Kada se Šakira porodila i svijetu predstavila malog Milana, na našim prostorima je nastalo opšte oduševljenje. 

Mediji su počeli da spekulišu da je ta odluka donijeta zbog Šakirinih predaka. Naime, po jednom vjerovanju, a pjevačica to nije ni demantovala ni potvrdila, otac kolumbijske zvijezde Vilijam Mebarak Čadid rođen je u Libanu, i po vjeroispovijesti je katolik, a brojni sajtovi navode da je jedan od njegovih predaka bio Makedonac.

Pjevačica je odmah na svom zvaničnom sajtu izdala detaljno objašnjenje za milione fanova širom svijeta i objasnila odakle ideja za ime Milan.

"Ime Milan (izgovara se MEE-lahn) na slovenskim jezicima znači drag, mlađan i milostiv. Na rimskom dijalektu označava entuzijastičnog i vrijednog, dok na sanskrtu ima značenje jedinstvo", napisala je tada Šakira, a prenio HOLA! magazin.

Iako su španski mediji pokušavali da to ime povežu sa fudbalskim klubom Milan, pjevačica je jasno stavila do znanja da ju je privuklo upravo njegovo slovensko, toplo značenje.

Saša: Moćno značenje "zaštitnika ljudi"

Dvije godine kasnije, 2015. godine, na svijet je stigao i drugi sin. Umjesto nekog tradicionalnog španskog imena poput Karlosa ili Fernanda, par je ponovo izabrao ime koje je duboko ukorijenjeno na našim prostorima – Saša.

Šakira je i tada ponovila proceduru i javno objasnila stranim medijima porijeklo imena:

"Ime Saša je grčkog i slovenskog porijekla, a označava branitelja čovječanstva i ratnika."

Ko je "krivac" za slovenska imena?

Iako se godinama raspredaju teorije o tome da Šakira ima prababu sa Balkana ili da je u pitanju neka tajna porodična veza, istina je mnogo jednostavnija. Izvori bliski bivšem paru svojevremeno su otkrili da su oboje bili opčinjeni pravoslavnim i slovenskim imenima zbog njihove zvučnosti i moćnog značenja. Pored toga, željeli su internacionalna imena koja se lako izgovaraju širom svijeta, a koja u sebi nose snažnu poruku.

Tako su dvoje djece rođene u Barseloni, od majke Kolumbijke i oca Španca, ponijeli imena koja svakodnevno čujemo na našim prostorima. I kao što smo vidjeli na stadionu u Dalasu – mališani su porasli, a Milan već polako postaje mamin "zaštitnik", opravdavajući moćna imena koja su mu roditelji izabrali.

(Mondo.rs)

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