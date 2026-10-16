Evroliga je usvojila desetogodišnji plan koji može značajno uticati na Partizan i Crvenu zvezdu, uz proširenje takmičenja i rast prihoda.

Izvor: MN PRESS

Evroliga je napravila važan korak ka dugoročnoj promjeni svog poslovnog modela. Vlasnici 13 klubova jednoglasno su odobrili desetogodišnju strategiju razvoja, koja predviđa proširenje takmičenja, rast prihoda i značajno povećanje vrijednosti klubova. Među najvažnijim pitanjima za srpsku košarku jeste budućnost Partizana i Crvene zvezde, koji se, prema navodima iz plana, nalaze među potencijalnim učesnicima proširenja.

Prema usvojenoj strategiji, Evroliga planira da u narednih deset godina klubovima raspodjeli ukupno 3,4 milijarde evra. Od toga bi 2,2 milijarde evra potekle iz komercijalnih prihoda, dok bi preostalih 1,2 milijarde bilo prikupljeno kroz pristupne takse novih franšiza. Proširenje je predviđeno u dva termina - 2027. i 2031.

Partizan i Crvena zvezda među kandidatima za novi model Evrolige

Prema informacijama iz predstavljenog plana, Evroliga je već dobila 15 obavezujućih ponuda potencijalnih novih učesnika, čija je ukupna vrednost procijenjena na 1,2 milijarde evra. Među njima su i Partizan i Crvena zvezda.

Vidi opis Evroliga usvojila desetogodišnji plan: Otkriveno šta nova strategija znači za Partizan i Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 20 20 / 20

Ovakav razvoj događaja otvara mogućnost da se status klubova u takmičenju u narednim godinama dodatno promijeni. Ipak, samo prisustvo među potencijalnim učesnicima ne znači da su crno-bijeli i crveno-bijeli već dobili dugoročne licence ili da je njihov budući status konačno utvrđen. Ključni detalji zavisiće od konkretnih uslova proširenja i odluka koje budu donesene u narednom periodu.

Vrijednost Evrolige mogla bi višestruko da poraste

Jedan od glavnih ciljeva novog plana jeste povećanje ekonomske vrijednosti takmičenja. Prema projekcijama Evrolige, ukupna vrijednost 13 licenciranih klubova trenutno iznosi 1,8 milijardi evra, dok se vrijednost same lige procjenjuje na 1,4 milijarde. Do kraja desetogodišnjeg perioda očekuje se da vrijednost klubova dostigne 5,4 milijarde evra, a vrijednost same Evrolige 7,98 milijardi. Ukupna projektovana vrijednost tako bi premašila 13 milijardi evra. Riječ je o ciljevima i procenama, a ne o garantovanim finansijskim rezultatima.

Plan predviđa i rast godišnjih komercijalnih prihoda na 648 miliona evra do desete godine njegove primjene. Istovremeno, Evroliga želi da ojača finansijsku stabilnost učesnika: prema iznesenim podacima, oko 40 posto licenciranih klubova trenutno posluje na održivim osnovama, dok je cilj da se takav standard proširi na sve klubove.

Stroža finansijska pravila i ulaganja u razvoj

Novi poslovni model podrazumijeva i pooštravanje pravila finansijskog fer-pleja, uz nastavak ulaganja u tehnologiju, digitalne platforme i modernizaciju dvorana. Među važnim projektima izdvaja se "Euroleague Basketball+", zamišljen kao buduća digitalna platforma evropske košarke. Evroliga istovremeno bilježi rast prihoda svojih klubova. U posljednje tri sezone prosječni prihodi od utakmica udvostručeni su, dok su komercijalni prihodi porasli za 50 odsto.

Za Partizan i Crvenu zvezdu naredni period zato bi mogao da bude veoma značajan. Plan predviđa novo širenje takmičenja i veća finansijska sredstva za klubove, a oba beogradska rivala navedena su među potencijalnim novim učesnicima. Ipak, njihov dugoročni status u Evroligi zavisiće od uslova budućeg modela i zvaničnih odluka o proširenju.