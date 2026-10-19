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Sprema se novi otkaz u Evroligi: Posle bruke se i njemu drma klupa

Sprema se novi otkaz u Evroligi: Posle bruke se i njemu drma klupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Aleksandar Sekulić mogao bi da ostane bez posla u Barseloni ako se rezultati uskoro ne poboljšaju.

Aleksandar Sekulić Izvor: MN PRESS

Baskonija je prva smijenila trenera u Evroligi i Velimir Perasović je zamijenio Pabla Galbijatija. Još jedna promjena mogla bi da se dogodi upravo u Španiji pošto se drma klupa i Aleksandra Sekulića. Navodno su čelnici kluba nezadovoljni rezultatima u posljednje vrijeme.

Na udaru je slovenački stručnjak zbog bruke u ACB ligi. Tamo je Huventud demolirao Barselonu (113:89). Doduše, postoji i donekle opravdanje za to pošto je ekipa samo dva dana ranije poslije produžetka izgubila od Olimpijakosa (105:100). Ali, izgleda da ni to neće biti dovoljno ako se rezultati ne poprave.

U domaćem šampionatu je Barselona na 10. mjestu sa skorom 2-2, dok je u Evroligi na istoj 10. poziciji sa skorom 3-3 koliko imaju i Real Madrid, Partizan i Bešiktaš.

"Aleksandar Sekulić nije siguran na klupi Barselone. Ekipa djeluje kao da je daleko od bilo kakve šanse da se bori za neki trofej. U klubu su još ljetos željeli Pabla Galbijatija, ali je tada ostao u Vitoriji. Sada su ga otpustili i jedan je od glavnih kandidata da dođe u klub", navodi španski portal "El Espanjol".

Uz to pojašnjavaju da Barselona igra veoma loše u odbrani, da nisu zadovoljni taktikom Sekulića i stilom igre ekipe. "Moraju da postignu preko 100 poena da bi imali šansu za pobjedu, takav ritam je nemoguće održati", stoji u tekstu.

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Tagovi

Evroliga KK Barselona Aleksandar Sekulić

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