Džared Batler ostao bez evroligaškog rekorda: Kendrik Nan ispisao istoriju protiv Reala

Kendrik Nan je odigrao nevjerovatnu četvrtu četvrtinu i postavio novi rekord.

Izvor: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Čekao je Željko Obradović Kendrika Nana i dočekao ga je! Američki bek odigrao je spektakularno drugo poluvrijeme protiv Reala u Madridu i oborio jedan impresivan rekord koji je do ove večeri držao igrač Crvene zvezde Džared Batler.

Nan je postigao 23 poena u četvrtoj dionici i uz Matijasa Lesora bio najzaslužniji za spektakularnu pobedu. Igrač Panatinaikosa je nadmašio prethodni rekord od 22 poena, koji je 23. decembra 2025. godine postavio Džered Batler protiv Asvela.

Njegov učinak takođe predstavlja drugi najbolji poenterski učinak u jednoj četvrtini u Evroligi u tom periodu, nedostajala su mu samo tri poena da izjednači rekord Karsena Edvardsa, koji je u jednoj četvrtini postigao 26 poena tokom regularnog dijela sezone 2024/25.

Nan je takođe izjednačio svoj lični rekord po broju pogođenih šuteva za dva poena na jednoj utakmici Evrolige bez promašaja, ostvarivši savršen učinak od 8 pogodaka iz 8 pokušaja unutar linije za tri poena.

Na kraju je meč završio sa 33 poena, a o njegovoj neverovatnoj partiji poslije meča je govorio i Željko Obradović.

"Nije lako nakon njegove povrede, svi moramo imati strpljenja prema njemu. Moramo biti svjesni kvaliteta koji postoji u timu. U napadu smo igrali sjajno, ali moramo da poboljšamo i defanzivni segment."