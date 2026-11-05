logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džared Batler ostao bez evroligaškog rekorda: Kendrik Nan ispisao istoriju protiv Reala

Džared Batler ostao bez evroligaškog rekorda: Kendrik Nan ispisao istoriju protiv Reala

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Kendrik Nan je odigrao nevjerovatnu četvrtu četvrtinu i postavio novi rekord.

Kendrik Nan novi rekord Evrolige 23 poena u jednoj četvrtini Izvor: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Čekao je Željko Obradović Kendrika Nana i dočekao ga je! Američki bek odigrao je spektakularno drugo poluvrijeme protiv Reala u Madridu i oborio jedan impresivan rekord koji je do ove večeri držao igrač Crvene zvezde Džared Batler.

Nan je postigao 23 poena u četvrtoj dionici i uz Matijasa Lesora bio najzaslužniji za spektakularnu pobedu. Igrač Panatinaikosa je nadmašio prethodni rekord od 22 poena, koji je 23. decembra 2025. godine postavio Džered Batler protiv Asvela.

Njegov učinak takođe predstavlja drugi najbolji poenterski učinak u jednoj četvrtini u Evroligi u tom periodu, nedostajala su mu samo tri poena da izjednači rekord Karsena Edvardsa, koji je u jednoj četvrtini postigao 26 poena tokom regularnog dijela sezone 2024/25.

Nan je takođe izjednačio svoj lični rekord po broju pogođenih šuteva za dva poena na jednoj utakmici Evrolige bez promašaja, ostvarivši savršen učinak od 8 pogodaka iz 8 pokušaja unutar linije za tri poena.

Na kraju je meč završio sa 33 poena, a o njegovoj neverovatnoj partiji poslije meča je govorio i Željko Obradović.

"Nije lako nakon njegove povrede, svi moramo imati strpljenja prema njemu. Moramo biti svjesni kvaliteta koji postoji u timu. U napadu smo igrali sjajno, ali moramo da poboljšamo i defanzivni segment."

Tagovi

Kendrik Nan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC