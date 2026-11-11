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Doveo Duška Ivanovića i Markusa Hauarda, pa dobio otkaz: Kraj za Sanija u Zenitu

Doveo Duška Ivanovića i Markusa Hauarda, pa dobio otkaz: Kraj za Sanija u Zenitu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Sani Bećirović više nije sportski direktor Zenita zbog lošeg prelaznog roka.

Sani Bećirović nije više sportski direktor Zenita Izvor: MN PRESS

Sani Bećirović više nije sportski direktor Zenita. Uprkos tome što ima ugovor sa klubom do kraja sezone 2027/28 došlo je do sporazumnog raskida saradnje. Dvije strane su razgovarale i riješile da stave tačku, prenosi ruski "Sport ekspres".

Bećirović je već razgovarao sa igračima i pozdravio se sa njima poslije pobjede protiv Samare. Tim iz Sankt Peterburga je trenutno na četvrtom mjestu u VTB ligi sa skorom 7-3.

"Navodno je razlog za prekid saradnje loš prelazni rok ljetos. I to što klub nije uspeo da dovede dovoljno dobre igrače kao zamenu za one koji su napustili klub", stoji u tekstu.

Posljednje pojačanje kluba je Markus Hauard koji je došao iz Baskonije, dok je Bećirović zaslužan i za dovođenje trenera Duška Ivanovića.

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Tagovi

KK Zenit košarka Sani Bećirović

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