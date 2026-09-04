Da li se ruski klubovi dogodine vraćaju u Evroligu? Bećirović otkrio nove detalje, Duško sprema tim

Sani Bećirović pričao je o potencijalnom povratku ruskih klubova u Evroligu i nada se da bi tako nešto moglo da se dogodi već naredne sezone.

Izvor: EPA/TOLGA BOZOGLU/MONDO/Nemanja Stanojčić

Sani Bećirović je legendarni slovenački košarkaš koji je dugo igrao u evropskoj košarci, veliko je ime, a sada je sportski direktor ruskog Zenita. Bio je poseban gost na proslavi 25 godina od osnivanja ABA lige.

"Vidjeli ste kakva se ekspanzija desila za 25 godina. Ovo je sada jedna od dvije najkvalitetnije lige u Evropi. Dokaz toga je veliki broj igrača koji dolaze u manje klubove, jer vide put na Evrokupu i Evroligi na taj način. Zato hoću da čestitam ljudima koji su imali viziju i strategiju od prvog dana i koja će se razvijati u narednim godinama", rekao je Bećirović.

Dotakao se i teme o budžetima.

"Najviše su se promijenili budžeti i to je jedna od tema o kojoj će se pričati u godinama koje dolaze. Ako se taj raskorak smanji, dobićemo još kvalitetniju ligu. Nema lake utakmice u ABA ligi i to će moći za dovođenje novih, atraktivnijih i mlađih igrača. Izazov je da se stvori bazen mladih igrača, da ne bi pričali da je Evroliga stara liga ili ABA liga.

Kad se ruski klubovi vraćaju u ABA ligu?

Pogledajte 05:27 Sani Bećirović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bećirović je sada u ruskom Zenitu. MOK (Međunarodni olimpijski komitet) je nedavno ukinuo suspenziju ruskim sportistima, FIBA je djelimično ukinula to u košarci i u decembru bi mogla potpuno. Očekuje se da tim putem krene i Evroliga. Da li bi ruski klubovi već dogodine mogli da se vrate u Evroligu?

"Mi smo svi spremni za to. U niskom smo startu sa velikim očekivanjima i nekako tom željom da se što prije desi. Ako je moguće dogodine, vjerujem da sigurno ta prva četiri kluba su spremni za povratak u evropska takmičenja, koja god to bila i da se pokrene novi ciklus i logistika sa igranjem u dva takmičenja u isto vrijeme."

Nije htio da prognozira da li će to da se dogodi baš naredne sezone.

"Mislim da je to pitanje za neke druge ljude, ja kao sportski direktor Zenita stvarno želim i vjerujem da bi to uskoro moglo da se desi. Nije na meni da dajem takav odgovor", poručio je Bećirović.

"Ne bih se složio sa tim"

Vidi opis Da li se ruski klubovi dogodine vraćaju u Evroligu? Bećirović otkrio nove detalje, Duško sprema tim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Na konstataciju novinara da teško neki tim iz regiona može da postane šampion Evrolige i da nisu u samom vrhu je imao zanimljivu reakciju.

"Ne bih se složio da nisu u samom vrhu, već da je problem u sistemu. Povrede i sve što se dešava, tu se vidi razlika u budžetu. Bogati klubovi nemaju limit u budžetu. Kada se desi povreda, evo Partizanu se prošle godine povrijedio Karlik Džouns i to je drugi tim. Ako se to desi Panatinaikosu, Olimpijakosu, Dubaiju, oni imaju moć da reaguju odmah, ne samo jednom nego pet puta. Možda je to tema za Evroligu da se to zatvori. Kao u NBA, da imaš prelazni rok, onda su svi klubovi na istom i te povrede isto utiču na sve timove. Neko tako može da promijeni pet igrača", zaključio je Bećirović i dodao da uživa u radu sa Duškom Ivanovićem koji je trener Zenita.

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