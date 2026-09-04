"Zašto krijete plate igrača u Evroligi": Odmah se oglasila najveća zvijezda, revolucija na pomolu

Brekston Ki pokrenuo je zanimljivu debatu na društvenim mrežama, ubrzo je stigao odgovor Evana Furnijea.

Izvor: MN PRESS

Novi košarkaš Fenerbahčea Brekston Ki postavio je pitanje za razmišljanje cjelokupnoj košarkaškoj javnosti, a prvi mu je odgovorio as Olimpijakosa Evan Furnije. On se zapitao zašto plate igrača u Evropi nisu transparentne kao u Americi i iznio snažne razloge zašto misli da je to pogrešno.

Navijači uglavnom ovakve vrste informacija saznaju iz medija, neke od njih su nagađanja i ne poklapaju se sa stvarnom tržišnom vrednošću igrača. Primjera radi NBA zvanično objavljuje detalje ugovora, dok se informacije u Evroligi moraju uzeti sa rezervom.

"Uvijek sam se pitao zašto plate u Evroligi nisu javne. Ne zato što navijači treba da znaju koliko neko ima novca na bankovnom računu, već zato što je plata dio konteksta profesionalne košarke. Ako igrač zarađuje 500.000, a igra kao neko ko vrijedi 1,5 miliona ili više, navijači bi to trebalo da znaju. To je za svaku pohvalu! Sa druge strane, ako neko zarađuje 2 miliona, a muči se na terenu, navijači bi i tu informaciju trebalo da imaju u vidu", kaže američki košarkaš i dodaje:

"Smatram da je ovo još važnije za same igrače. Posebno u ligi koja nema klasično, strogo ograničenje budžeta za plate, gdje svaki tim ima svoj budžet, a stvarnu tržišnu vrijednost je teško procijeniti. Ako igrač X ima slabiju statistiku od mene, a zarađuje duplo više, zašto bih ja pristao na upola manju platu samo zato što mi kažu da je to "moja tržišna vrijednost"? Ne možete pregovarati o svojoj vrijednosti ako ne poznajete tržište", pita se Ki i poentira:

"Istovremeno, takva transparentnost bi bila odlična za ligu. Plate podstiču razgovore, rasprave i zanimljive priče. Više razgovora znači veće angažovanje publike, a to donosi veću vrijednost samoj ligi. Objavite te brojke. Za igrače, trenere, sve učesnike. Pružite navijačima više konteksta, igračima više informacija, a Evroligi još jedan način da unaprijedi svoj proizvod. Šta vi mislite o tome?".

"To je stvar kulture"

Zvijezda Olimpijakosa smatra da je razlog kulturološki, ali se slaže sa igračem Fenerbahčea da bi ovakva potencijalna promjena uticala pozitivno na igrače i cjelokupnu košarku.

"Mislim da je veliki dio toga uslovljen kulturom. Amerikanci su uglavnom mnogo otvoreniji kada je riječ o platama i novcu uopšte, dok se u Evropi to tradicionalno smatra veoma privatnom stvari. Odnos prema novcu i javno govorenje o njemu jednostavno su drugačiji. Na primer, u Francuskoj je priča o novcu prilično tabu tema", objasnio je Furnije i dodao:

"Ipak, iznio si veoma opravdano zapažanje u vezi sa tržištem. Veća transparentnost bi igračima pružila mnogo jasniju sliku o njihovoj stvarnoj vrijednosti. Teško je znati koliko zaista vrijedite kada nemate pravi uvid u to koliko tržište plaća."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!