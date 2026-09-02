Hapoel promijenio lice pred Evroligu: Micić ostao, stigli Ledej, Satoranski i NBA pojačanja

Hapoel je prošle sezone stigao u Evroligu kao pretendent na osvajanje elitnog takmičenja, ali se ekipa u međuvremenu energetski raspala - šta možemo da očekujemo u sezoni pred nama od Dimitrisa Itudisa i njegove ekipe?

Izvor: MN PRESS

Utisak je da je ekipa Dubaija najbrojniji tim Evrolige, ali je Hapoel iz Tel Aviva postao opasna konkurencija. Tim koji je u sezoni 2024/25. osvajanjem Evrokupa obezbijedio učešće među elitom bio je viđen i na Fajnal-foru minule sezone. Poslije furioznog starta tim je uplovio u veliku rezultatsku krizu, pa je zauzimanje šestog mjesta čak postalo i uspjeh. A, šta ćemo u narednoj sezoni vidjeti? Ambicije su, svakako, veće.

Hapoel je u specifičnoj situaciji, a kako će mečeve Evrolige igrati van domovine, timu su, kao i prošle godine, neophodne dvije ekipe. Plan je da jedan tim igra domaće takmičenje, dok će drugi tim igrati u eliti. Iako je rastrzana na dva polja, ekipa Dimitrisa Itudisa je prošle godine ostala na korak od iznenađenja, pa se očekuje da ćemo u narednoj sezoni gledati nešto bolji i uigraniji tim. U slučaju da Vasa Micić vrati formu kakvu pamtimo iz njegovih najboljih evroligaških dana, Hapoel će biti daleko konkurentniji nego prošle sezone.

Ono što je takođe zanimljivo jeste da je mali broj igrača napustio tim, dok su u ekipu stigla ozbiljna evroligaška imena. Ujedno, Hapoel ostaje sa jakom strukturom domaćih igrača, njih devetorica, koji nisu tu kako bi igrali samo Superligu u Izraelu, već je njihova uloga u rotaciji veoma važna. Iako većina njih ulazi s klupe, imaju izuzetno važan doprinos u rotaciji, ali i važan poenterski učinak.

Ko je ostao u Hapoelu iz Tel Aviva?

Ostanak Vasilija Micića može biti plus za Hapoel, a možda i ne... U prošloj sezoni je bilo jasno da srpskom plejmejkeru nedostaju mečevi, nedostaju treninzi i kontakti koje je imao prije odlaska u najjaču ligu na svijetu. Vremenom je Kraljevčanin vraćao ritam, pa ostaje nada da će tempirati formu za početak sezone i MVP priznanje iz 2021. opravdati na najbolji mogući način. Daleko od toga da je Vasa bio loš (11,4p, 2,6sk, 4,2as), ali u poređenju sa najboljom sezonom u karijeri kad je ubacivao 18,1 poena, imao 2,3 skoka, 4,7 asistencija i 1,1 ukradenu loptu, očigledno je da ima još prostora da poboljša igru.

Amerikanac Antonio Blejkni (29) je ostao u Hapoelu i to se može okarakterisati kao pojačanje. Stasavao je kako stasava klub, statistika o tome najbolje svjedoči, pa su očekivanja da je pred njim najbolja sezona dosad, u minuloj je bilježio 13,2 poena, imao je i 2,3 skoka i jednu asistenciju po meču. Bek koji je vrlo dobar na šutu za tri poena i izuzetno pouzdan u šutu za dva u sezoni pred nama mogao bi da zauzme i lidersko mjesto u nekim mečevima Hapoela.

Ipak, biće vrlo teško biti lider pored Elajdže Brajanta koji je bio sjajan u sezoni za nama. Bilježio je 15,9 poena po meču, imao je i 5,3 skoka i 3,4 asistencije za skoro 30 minuta na terenu, a odigrao je 34 utakmice. Iako je imao periodično probleme sa povredama, to ga nije omelo da odigra najbolju evroligašku sezonu u karijeri. Posebno je bio važan dio tima u odbrani, posebno u skoku.

Kad je u pitanju centarska linija, Itaj Segev je ostao dio Hapoela i ostaje nada da će u narednoj sezoni dobiti priliku. U prošloj sezoni izašao je na teren u svega jednoj utakmici, protiv Milana, ali je ostao bez poena. Tu je i Taj Odijase koji će biti drugi centar, ali se od njega očekuje da pruži bolje partije u odnosu na minulu sezonu, kad je ubacivao četiri poena i imao skoro dva skoka za 12,6 minuta na parketu. Naravno, pozicija prvog centra ostaje Danijelu Oturuu koji je odigrao 38 utakmica i za to vrijeme bilježio prosječno 13,4 poena, imao je i 5,4 skoka za 23,3 minuta. Ako nastavi u ovom ritmu, a sve su prilike da hoće pošto ima tek 26 godina, jasno je da će u sezoni pred nama biti u konkurenciji za najboljeg centra Evrolige, a Hapoel sa njim u konkurenciji za jedan od boljih timova u Evropi.

Tu je i Gaj Palatin (25), još jedan Izraelac, koji je u timu ostao kako bi bio dio nacionalnog takmičenja. Iako nije imao veliki doprinos u Evroligi, dobro je obavljao svoj kratki posao na terenu i bio koristan kao još jedan igrač u rotaciji. Bar Timor (34) ostaje kapiten Hapoela iz Tel Aviva - vrlo važan u domaćem šampionatu i igrač koji ima skroman doprinos u eliti. Međutim, problem bi mogle biti povrede koje su ga prošle sezone mučile.

Bivši košarkaš Fenerbahčea Tajler Enis i naredne sezone će nositi dres Hapoela. Riječ je o igraču koji ima nešto više doprinosa u izraelskom takmičenju nego u Evroligi, ali je za 10 mečeva uspio da ostvari prosjek od 4,5 poena. Još jedan Izraelac je u timu - Oz Blejzer (33). U sezoni za nama čak i nije bio registrovan za elitno takmičenje, ali je svakako dio tima i uvijek na raspolaganju Dimitrisu Itudisu. U timu je i Amerikanac Iš Vejnvrajt koji igra na poziciji "tri" - još jedan važan igrač u rotaciji koji ulazi s klupe i koji ima skroman doprinos.

Izraelac Tomer Ginat (31) je još jedan od igrača koji je ostao u klubu. Više nego važan u nacionalnom takmičenju, sa 12 poena po utakmici, ali i još jedan igrač u rotaciji sa skromnim doprinosom. Tu je i Jiftah Ziv (31) koji u prošloj sezoni nije imao priliku da igra u Evroligi, ali je bio dio tima za nacionalno takmičenje.

Ko je otišao iz Hapoela?

Crvena zvezda je uspjela da dovede dvojicu igrača Hapoela iz Tel Aviva u svoje redove. Riječ je o plejmejkeru Krisu Džounsu, a sa njim je stigao i centar Džonatan Motli koji nije imao najbolji odnos sa timom. Tim je napustio i Jam Madar koji je riješio da karijeru nastavi u Makabiju, nakon što nije bio zadovoljan tretmanom u Hapoelu - želio je više minuta u odnosu na Vasu Micića, a u "ponosu Izraela" navodno je dobio igračku ponudu zbog koje je odlučio da promijeni klub.

Kisler Edvards je postao košarkaš Virtusa, poslije skromne minutaže u Hapoelu, a istim putem krenuo je i Kolin Malkolm koji je postao košarkaš Efesa, a koji je u izraelskom timu imao vrlo dobar doprinos od sedam poena, 3,6 skokova i jednu asistenciju. Lajvi Rendolf je riješio da karijeru nastavi u Japanu.

Ko je došao u Hapoel?

Vjerovatno najzvučnije pojačanje je Tomaš Satoranski (34). Iako se spominjalo da bi Čeh mogao i u Partizan, iz Izraela su na kraju odnijeli pobjedu. Iskusni bivši NBA igrač i nekadašnji košarkaš Barselone je prošle sezone u Evroligi bilježio 7,1 poena, imao je i 3,5 skokova i 4,3 asistencije na 35 mečeva. Veliko razočaranje u španski tim natjeralo ga je da promijeni sredinu, a njegovo iskustvo na poziciji plejmejkera samo može da pomogne Itudisu, Miciću i Hapoelu.

Odmah zatim slijedi ime Zeka Ledeja. Još jedan igrač koji se povezivao sa Partizanom i još jedna trka koju su crno-bijeli izgubili. Miljenik Grobara je poslije serije u Olimpiji iz Milana riješio da zaduži dres Hapoela, a njegova harizma i borbenost biće jedan od glavnih faktora u ekipi Hapoela, koja umije vrlo često emocionalno da potone. Ledej je bio sjajan prošle sezone i bilježio je 13,1 poena, a imao je i 4,2 skoka po susretu na 30 utakmica. U tim je stigao i iskusni Tamir Blat (29) koji je iz redova Makabija prešao u Hapoel.

Hapoel iz Tel Aviva doveo je i Džejkoba Topina (26), nakon što nije izabran na NBA draftu 2023. Momak iz Njujorka je debitovao za klub iz grada u kojem je rođen, nakon što je potpisao kratkoročni ugovor sa Niksima. Međutim, poslije nekoliko nedjelja bilo je jasno da ostanak u NBA timu neće moći da zadovolji prohtjeve franšize, sreću je okušao i u Atlanti, a poslije pet utakmica doživio je povredu ramena zbog koje je bio van terena ostatak sezone.

Još jedan momak nije imao priliku da zaigra u NBA ligi, pa je mirnu luku pronašao u Hapoelu - Judžin German (28), igra na poziciji plejmejkera/beka. Poslije koledž karijere momak iz Indijane je prvi profesionalni ugovor potpisao za grčki Jonikos i prosječno je bilježio 20 poena, 2,8 skokova i 2,3 asistencije. Karijeru je kasnije nastavio u Turskoj, zatim u Kini, da bi se ovog ljeta vratio u Evropu i zaigrao za Hapoel iz Tel Aviva.

Kadin Karington (30) koji igra na poziciji beka i ujedno je reprezentativac Izraela debitovaće u Evroligi. U takmičenju u ligi niže je prošle sezone ubacivao 14,8 poena, bilježio je 2,2 skoka, 2,1 asistenciju i jednu ukradenu loptu. U evropskim klubovima ima pozamašno iskustvo pošto je nosio dresove Real Betisa, Monaka, Hapoela iz Jerusalima, a posebno je zanimljivo i to da je u sezoni 2018/19. igrao i za Mornar iz Bara, pa je na šest mečeva u ABA ligi ubacivao šest poena, imao je i po dva skoka i 1,3 podijeljene lopte.

Pojačanje iz NBA lige koje je stiglo u redove Hapoela je Amir Kofi (29). Igrač s klupe koji je ubacivao skromnih 3,2 poena i hvatao 1,2 lopte po susretu u dresu Finiksa sad će igrati u Izraelu. Riječ je o još jednom šuteru koji je ojačao bekovsku liniju Dimitrisa Itudisa. Francuz Frederik Burdijon (35) koji ima pozamašno iskustvo u izraelskim klubovima je takođe pojačao tim ovog ljeta.

Vlasnička struktura

Hapoel Tel Aviv ulazi u novu fazu kada je u pitanju vlasnička struktura. Ofer Janaj odlučio je da dodatno smanji svoj udio, pa sada posjeduje 40 odsto kompanije "Yanai Sport", dok je preostalih 60 odsto ravnomjerno podijeljeno između Gilija Ra'anana, Mikija Malke i Alena Hauarda. Svaki od njih ima po 20 odsto.

Ovim potezom Hapoel je praktično dobio novu raspodjelu vlasništva, a trenutno se ne izdvaja jedan većinski vlasnik koji bi imao potpunu kontrolu nad klubom. Janaj je objasnio da je odluka posljedica njegovih poslovnih obaveza i želje da ostali partneri budu aktivnije uključeni u rad kluba.

Kompanija "Yanai Sport" kontroliše 81 odsto kluba, dok preostalih 19 odsto pripada udruženju "Usiškin". Unutar tih 81 odsto sada je došlo do značajne promjene, pošto je Janaj sa dosadašnjeg većinskog udjela spustio svoje vlasništvo na 40 odsto. Gili Ra'anan sada ima 20 odsto, isto koliko i Miki Malka, dok je još 20 odsto pripalo Alenu Hauardu. Time je vlasništvo raspoređeno između četvorice investitora, bez jasnog pojedinca koji posjeduje kontrolni paket.

Kako će izgledati Hapoel iz Tel Aviva?

Bekovi/plejmejkeri

Judžin German

Antonio Blejkni

Ilajdža Brajant

Kadin Karington

Gaj Palatin

Bar Timor

Tajler Enis

Tomas Satoranski

Frederik Burdijon

Vasilije Micić

Tamir Blat

Krila/krilni centri

Džejkob Topin

Amir Kofi

Oz Blejzer

Zek Ledej

Iš Vejnvrajt

Tomer Ginat

Centri

Itaj Segev

Taj Odijase

Den Oturu

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