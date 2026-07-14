Ništa od Partizana, Zek Ledej potpisao za Hapoel: "Osjetio sam da su ambicije velike"

Nekadašnji košarkaš Partizana Zek Ledej je i zvanično stavio potpis na ugovor sa Hapoelom i tamo će da nastavi karijeru.

Izvor: MN PRESS

Zek Ledej i Partizan - od toga nema ništa. Povratka neće biti, pošto je krilni centar i zvanično stavio potpis na ugovor sa Hapoel Tel Avivom. Stigla je potvrda od strane izraelskog kluba da je sve gotovo i da je saradnja dogovorena na dvije godine.

Bilo je spekulacija oko dolaska u Humsku, da je dogovor blizu, ali se to na kraju nije dogodilo. Po odlasku iz Milana je riješio da ode u Tel Aviv.

"Uzbuđen sam i zahvalan zbog šanse da igram za Hapoel. Od samog početka sam osjetio da su ambicije ovog tima velike i da vjeruju u ovo što gradimo zajedno. Ne mogu da dočekam da počnemo da radimo zajedno i da predstavljam klub i da igram pred sjajnim navijačima. Hajde da zajedno napravimo istoriju", rekao je Ledej.

Zadovoljstvo zbog njegovog dolaska nije krio ni trener ekipe Dimitris Itudis.

"Čestitam Zeku na dolasku u našu porodicu. Pun je motivacije i želi da stvori kulturu u Hapoelu. Može da igra na poziciji krilnog centra i centra i dosta je radio na svojoj igri. Može da pogodi i za tri i ima dosta evroligaškog iskustva. Srećan sam što je došao i jedva čekam da ga upoznam i da radimo zajedno", završio je Itudis.

Ledej je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Armanija i imao je prosjek od 13,1 poen, 4,2 skoka i 0.9 asistencija po meču.

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Pogledajte 01:42 Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)