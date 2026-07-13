Gotova saga oko Zeka Ledeja: Milano je prošlost, čeka se samo potpis

Zek Ledej se definitivno ne vraća u Partizan.

Izvor: MN Prees

Gotova je saga oko Zeka Ledeja, Olimpija Milano je zvanično saopštila rastanak sa pouzdanim krilnim centrom poslije tri godine. Očekuje se da nekadašnji igrač Partizana uskoro potpiše za Hapoel iz Tel Aviva.

Tridesetdvogodišnji as je prošle sezone bio među najefikasnijim igračima Evrolige, prosječno je bilježio 13,1 poen i šutirao skoro 50% za tri poena. Ledej je jedan od najcjenjenijih košarkaša u Evropi, upravo zbog konstantnosti koju ima iz godine u godinu.

Zek je u Evroligi od sezone sezoni 2018/19 odigrao ukupno 225 utakmica u dresovima Olimpijakosa, Žalgirisa, Partizana i Olimpije iz Milana, ostvarivši učinak od 11,8 poena, 4,5 skokova, 1,0 asistencije, uz indeks korisnosti 14.

Šuškalo se ovog ljeta o povratku Ledeja u Partizan, ali će klub iz Humske morati da se okrene novim rješenjima. Hapoel mu je dao ponudu koja se ne odbija i navodno će u Tel Avivu zaraditi 5.200.000 evra za dvije godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:42 Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)