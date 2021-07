Pitala sam ga: Nole, da li si se umorio?! Ivana o Đokoviću - pokazao se kakav je, stvarno je car!

Srpska teniserka vratila se u Beograd sa Olimpijskih igara i puna je utisaka. Uživo je vidjela i shvatila zašto je Novak Đoković tako veliki.

Izvor: RTS/Screenshot/MN Press

Mlada srpska teniserka Ivana Jorović vratila se iz Tokija poslije poraza u prvom kolu singla, ali bez obzira na ranu eliminaciju uživala je na tako velikom događaju.

Ona je u srijedu stigla u Beograd umorna, ali puna utiska i posebno zahvalna Novaku Đokoviću.

Ivana je u olimpijskom selu provodila vrijeme sa Noletom i uvjerila se zašto je lider srpskog olimpijskog tima u Tokiju.

"Prije svega, zahvalila bih se Novaku koji je toliko toga podijelio sa nama, to sve što je pričao sa nama je dragocjeno. Koristio je vrijeme da provede sa nama, to je dragocjeno, igrali smo karte, razne igre, pokazao se kakav je. On jeste lider. Cijelo selo se slikalo sa njim. Stalno su nas salijetali", rekla je Ivana za Radio-televiziju Srbije.

Usred "naleta" obožavalaca, ona je pitala Đokovića logično pitanje nakon što je pozirao za hiljade selfija, kao nesumnjivo najveća zvijezda olimpijskog turnira.

"Pitala sam ga - Nole, da li si umoran? Rekao mi je da mu je prijalo, da mu je razvijalo pozitivu, a sad se malo umorio, pa je smanjio izlaženje napolje, ali prati sa našim timom uz večere sve. Stvarno je car".

Teniski turnir ulazi u završnu fazu, a Đoković igra u dvije konkurencije. U obje je u četvrtfinalu.

"Što se tiče nastupa, želimo mu da osvoji zlato. Imamo miks-dubl. Pobijedili su danas, izvanredni su, fali im malo da se uigraju, ali vjerujem da će u sljedećem meču to izgledati dosta bolje", poruka je Ivane Jorović.

(MONDO)