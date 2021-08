Australijanka ponovo oduševila Srbiju - Nole je liga iznad! Prva teniserka svijeta brani Đokovića: Prošao je mnogo toga!

Ešli Barti branila je Novaka Đokovića nakon što joj je postavljeno pitanje šta misli o njegovom ispadanju sa Olimpijskih igara.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Lee Jin-man/Seth Wenig

Prvi reket svijeta ostao je bez medalja na Olimpijskim igrama u Tokiju u singl i miks dubl konkurenciji, a zbog predaje bronza u miksu otišla je dubli iz Australije.

Najbolja teniserka svijeta Ešli Barti dirnula je Srbiju nakon što je Novak predao meč diks dubla rekavši da zna koliko Srbiji to teško pada, a sada je još jednom pokazala poštovanje prema Đokoviću.

Barti su novinari upitali i za mišljenje povodom toga što je Novak ispao sa Olimpijskih igara bez medalje, a onda je ona glasno branila srpskog asa i još jednom oduševila!

"Moraćete da pitate njega to. Prošao je mnogo toga u posljednjih mjesec, dva. Svako osjeća drugačiji pritisak. Novak je sigurno liga iznad mene, kada je riječ o onome za šta se bori, on želi da osvoji kalendarski grend slem, nešto što niko od Rod Lejvera nije uradio. To je posebno. Tako da mi je teško da komentarišem šta on osjeća, jer ne znam kako je biti u toj situaciji", objasnila je Barti.

Ešli Barti i Džon Pirs donijeli su Australiji bronzu, a prva teniserka svijeta u singlu nije pružila očekivano pa je ispala već u ranoj fazi.

(MONDO)