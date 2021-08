Posvađao se s predsjednikom, pa donio medalju Srbiji: Ko je Zurab Datunašvili i kako ga je Srbija "ukrala" Gruziji!

Srbija je osvojila šestu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, a za nju je to učinio sjajni Zurab Datunašvili!

Izvor: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Srbija je dan počela sjajnim mečevima u ekipnim sportovima, a završiće ga medaljom! Sjajni srpski rvač gruzijskog porijekla Zurab Datunašvili donio je bronzu tako što je izgubio prvi meč protiv Ukrajinca Žana Belenjuka, ali je dobio šansu da kroz repersaž da uzme bronzu.

Prvo je razbio Alžirca Bašira Azaru, a onda je u meču za medalju sa nevjerovatna tri poteza u prvoj rundi uspio da “razbije” Hrvata Ivana Hukleka sa 6:1 i tako donese šestu medalju Srbije na OI!

Ali ko je Zurab Datunašvili i kako je stigao do toga da nastupa za Srbiju?

GRUZIJSKI SAVEZ GA SRBIJI GURNUO U RUKE!

Zurab Datunašvili rođen je 1991. godine u Tbilisiju i od malih nogu je počeo da se bavi rvanjem. Sada je član RK Proleter iz Zrenjanina, a umjesto za rodnu Gruziju nastupa za Srbiju.

"Imao sam određene probleme u Gruziji i u tom momentu me je Srbija prihvatila. Mnogo sam zahvalan Srbiji, srpskom rvačkom savezu, mom treneru i ostalima koji su mi pomogli da se što bolje adaptiram, pogotovo u tako teškom i važnom trenutku u mojoj karijeri. Što se medalja tiče, nadamo se da će ih biti još", rekao je on u jednom intervjuu za B92.

Kao rvač Gruzije uzeo je dva zlata na Evropskim prvenstvima, a od toga jedno 2017. godine u svojoj drugoj domovini Srbiji! Tada je u Novom Sadu bio najbolji rvač Evrope, a imao je i jedno evropsko srebro 2013. godine.

Kada su izbili problemi sa njegovom matičnom federacijom Srbija nije oklijevala da mu pruži podršku, a tu je bilo i dobro poznato lice koje ga je dočekalo!

"Velika mi je čast što ću nastupati za reprezentaciju Srbije. U timu je već moj sunarodnik Mihail Kalaja koji mi je pričao sve najljepše o Srbiji”, rekao je tada Zurab i dodao:

“Nadam se da ću uspjeti da ispunim očekivanja i ostvarim rezultate.”

I ne da ih je ostvario već je išao preko svakog očekivanja! Prvi put je kao Srbin nastupao 2020. godine na Svetskom kupu u Beogradu i tu je osvojio zlato, a onda je ove godine prije olimpijske bronze donio evropsko zlato pobijedivši u finalu Kirila Maskeviča.

NIKAD BOLJI NA OI!

Izvor: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Nisu ovo Zurabu prve Olimpijske igre, nastupao je 2012. i 2016. godine, ali nije uspio da dođe do medalje. Na svojim prvim Olimpijskim igrama nastupao je u kategoriji do 74 kilograma i prošao do četvtfinala.

Četiri godine kasnije ga je Kazahstanac Došan Kartikov odmah izbacio, a sada je u kategoriji do 87 kilograma, poslije promjene ne samo države za koju nastupa već i kategorije uspio da se okiti olimpijskom medaljom.

Dobra vijest za srpsko rvanje nije samo njegovo odličje, već i to što se on nastanio u Srbiji, gdje je sparing partner mladim srpskim rvačima, ali i trener.

Do narednih OI u Parizu ne samo da ćemo se nadati da će produžiti karijeru i boriti se za još jednu medalju pod zastavom Srbije, već se nadamo da će nam svojim znanjem podariti neke nove rvačke šampione.

Do Pariza slavimo novu medalju i složno kažemo: "Hvala, Zurabe!