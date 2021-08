Ne idem u penziju! Savić čuo lijepe vijesti: Jedan od sedmorice veličanstvenih se ipak ne oprašta!

Nastaviće da brani za reprezentaciju Srbije.

Lijepa vijest za Dejana Savića - jedan od "sedmorice veličanstvenih" koji su se oprostili od vaterpolo reprezentacije Srbije nakon zlatne medalje u Tokiju ipak neće u penziju!

Najavljivao je već Branislav Mitrović da će biti tu i dalje za Srbiju, ako je to potrebno, a nakon razgovor sa selektorom prelomio je da ipak ostane član državnog tima i pomogne mladim snagama koje će u narednom periodu biti bez Stefana Mitrovića, Filipa Filipovića, Andrije Prlainovića, Milana Aleksića i braće Pijetlović.

Iskusni golman iz Novog Sada, koji će u januaru proslaviti 37. rođendan, odlučio je da nastavi da brani za "delfine", a vidjećemo do kada će biti tu...

"Juče smo baš imali sastanak i razgovarao sam sa selektorom i dogovorili smo se da se ipak neću oprostiti. Samo toliko ću da kažem!", rekao je Branislav Mitrović gostujući u Jutarnjem programu Radio-televizije Vojvodine, što je svakako lijepa vijest za Dejana Savića.

Nevjerovatni golman je inače sa Srbijom osvojio čak 18 odličja, od toga dva zlata na Olimpijskim igrama, a u Tokiju je pokazao da je sve bolji i bolji, bez obzira što je ušao u veteranske godine.

Biće još suza, a ne samo onih koje smo vidjeli na licima vaterpolista uz "A sad adio".

"Ova generacija imala je bitnu osobinu, a to je da smo sto posto u onome što radimo. I sve radimo s emocijama. Dok smo trenirali, davali smo sve od sebe - a kad se slavilo, slavilo se. To i potvrđuje taj snimak, to je recept za uspjeh jer nema foliranja. Ko zna, možda ću i ja jednom plakati kad pogledam tu utakmicu...", rekao je Mitrović.

