"Rezultati su istorijski, sve je teže izboriti nastup na OI!" Amel Tuka vjeruje - BiH osvaja olimpijsku medalju 2024!

U Olimpijskom komitetu BiH danas je sumirano ono što je urađeno na nedavno završenim Igrama u japanskom glavnom gradu

Izvor: Anadolija/Denis Zuberi

Atletski savez Bosne i Hercegovine organizovao je danas u sali Olimpijskog komiteta BiH u Zetri svečanu pres-konferenciju povodom uspjeha najboljih bh. atletičara Amela Tuke i Mesuda Pezera na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Savez je danas uručio novčane nagrade Tuki (12.000 KM) i Pezeru (8.000 KM) te prigodne nagrade njihovim trenerima Đaniju Gidiniju i Mehmedu Skenderu. Cilj današnje konferencije bio je i ukazivanje na neophodnost sistemske podrške atletici i sportu u BiH.

Iako nisu osvojili njednu medalju, sedam sportista Bosne i Hercegovine u Tokiju su ostvarili najbolje rezultate u istoriji zemlje. Tuka je u trci na 800 metara izborio nastup u finalu, koje je završio na šestom mjestu, dok je Pezer u konačnom poretku bacača kugle bio na 11. mjestu.

Pezer se zahvalio na podršci, a posebno resornim ministarstvima Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona te sponzorima.

"Prije svega bih se želio zahvaliti ministru Samiru Avdiću i Kantonu Sarajevo što su nas maksimalno podržali finansijski za pripreme za nastup na Olimpijskim igrama. Takođe se zahvaljujem i Zeničko-dobojskom kantonu. To nam je dalo vjetar u leđa, jer je puo lakše spremati se za tako veliko takmičenje uz finansijsku pomoć", kazao je Pezer.

Ističući da je ponosan i srećan što je ostvario takav rezultat na Olimpijskim igrama, Pezer je rekao da je u finalu imao mali problem koji ga je psihički pokolebao i onemogućio da u finalu ostvari i bolji rezultat.

Pojasnio je da je pred finalni nastup kao prvi izašao na zagrijavanje i primijetio da su linije mjerenja bile postavljene pogrešno.

Sudija je prvobitno odbacio Pezerove tvrdnje, ali su između zagrijavanja i takmičenja linije ipak pomjerene na pravu udaljenost.

Pezer to nije znao i nakon prvog bacanja je bio uvjeren da je bacio 18,40 metara, što ga je psihički dotuklo i natjeralo na namjerni prestup, a ostvario je rezultat od 20,40 metara i s tim hicem se mogao naći među osam takmičara koji su bacali za medalje.

Prije drugog bacanja je shvatio šta je uradio i psihički se nije mogao oporaviti do kraja takmičenja.

"Ovo će mi biti lekcija na narednim velikim takmičenjima da budem psihički jači i da mi se to više ne događa", kazao je Pezer.

Selektor Atletske reprezentacije BiH i Pezerov trener Mehmed Skender istakao je da je ponosan na ostvarene rezultate na Olimpijskim igrama, ali je ukazao na nedostatak adekvatnih dvorana i uslova za spremanje za velika takmičenja.

"Da nam je neko na početku rekao da potpišemo plasman u finale i to Pezerovo 11. mjesto, ja bih to odmah potpisao. Naravno u finalu je moglo biti puno bolje, ali eto, bila je to lekcija za budućnost", kazao je Skender.

"Rezultati su istorijski, sve je teže izboriti nastup na OI!" Amel Tuka vjeruje - BiH osvaja olimpijsku medalju 2024!

Dodao je da bh. atletičare naredne godine očekuju dva Svjetska i Evropsko prvenstvo, Mediteranske igre i dva Balkanska prvenstva, te je izrazio nadu da podrška za ta takmičenja neće izostati i da će sportisti ostvariti željene rezultate i donijeti medalje.

Najbolji atletičar BiH Amel Tuka istakao je da su rezultati u Tokiju bili istorijski, obzirom na razvoj sporta u svijetu i činjenicu da je sve teže doći na Olimpijske igre.

Ističući kako je plasman u finale prvi cilj svakog sportiste na Olimpijske igre, Tuka je istakao da su Pezer i on uspjeli preći taj težak put do finala. Dodao je da se u finalima desilo što se desilo i da se svi okreću novim takmičenjima.

"Mene čeka puno trka. Dvije trke Dijamantske lige u Lozani i Parizu me očekuju 26. i 28. avgusta, gdje ću se boriti za plasman u finale Dijamantske lige u Cirihu 9. septembra, tako da sam ja svoj fokus odmah prebacio na to i nisam dozvolio da me išta pokoleba. Nastavio sam i sa terapijom zbog povrede stopala koju vučem već neko vrijeme", kazao je Tuka.

Zahvalivši se svima na podršci, Tuka je kazao da mu je cilj da što duže ostane u atletici na vrhunskom nivou i da predstavlja BiH.

"Želim biti i primjer da se sve može postići svojim radom i trudom. Naravno da se sve ostale stvari moraju zanemariti. Ima tu prostora za puno veći napredak i tu smo svi da radimo zajedno i da možda danas mi budemo promjena koja će nekim mlađim generacijama pružiti vrhunske uslove da postižu još bolje rezultate", kazao je Tuka.

Naredne Ljetne olimpijske igre održaće se u Parizu 2024. godine, a Tuka je istakao da se nada da bi prva i istorijska olimpijska medalja mogla već tada doći u BiH.