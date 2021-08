Novak prelomio - Idem na US Open! Napada 21. grend slem: Povrede i emotivno pražnjenje, ali ide po osvetu za nepravdu!

Novak Đoković je mogao da odmori i da do 21. grend slema dođe u Australiji, ali to onda ne bi bio on.

Novak Đoković će definitivno učestvovati na US Openu i pokušati da osvoji "kalendarski slem", odnosno četvrti grend slem trofej u 2021. godini!

Srpski teniser je na neslavan način, diskvalifikacijom, završio prethodno učešće na turniru u Njujorku, a bio je pod znakom pitanja poslije povreda i emotivnog pražnjenja na Olimpijskim igrama. Ipak, uspio je da se zaliječi, tako da će biti prvi nosilac na žrijebu idućeg petka.

"Novak se oporavio, trenira naporno u Crnoj Gori i sprema se za US Open", poručio je selektor Dejvis kup reprezentacije Viktor Troicki za "Sportski žurnal".

"Bilo bi sjajno da osvoji titulu u Njujorku i kompletira grend slem u ovoj godini. Vjerujem da će doći u Ameriku spreman i da će imati ogromnu motivaciju da se pokaže u najboljem svjetlu", dodao je bivši srpski teniser koji je sa njim na jadranskom primorju.

Ova godina je bila veoma naporna za Novaka, osvojio je tri grend slema i izjednačio se sa Nadalom i Federerom, postao je teniser sa najviše nedjelja na vrhu ATP liste, a sada je vrijeme i da se skine "blokada" US Open.

"Imao je dovoljno vremena da se oporavi poslije Tokija i spremi se za Njujork. Ima još vremena do početka US Opena, mislim da je dotle biti još spremniji. On to najbolje umije, da se vrati kada je najteže, kada je bilo teško da se izdigne i da bude još jači. Verujem da će tako biti i ovoga puta", poručio je Troicki i dodao da su Zverev i Medvedev najveći rivali Đokoviću na putu ka 21. grend slemu.

Prethodno učešće Novaka Đokovića na US Openu završilo se diskvalifikacijom pošto je linijskog sudiju Lauru Klark pogodio lopticom, pa je tako propustio šansu da osvoji četvrti grend slem u Njujorku (2011, 2015. i 2018).

Šampion iz prošle sezone Dominik Tim se povukao zbog povrede, Rodžer Federer ide na operaciju, a Rafael Nadal još nije prelomio da li će igrati...

US Open počinje 30. avgusta i traje do 12. septembra.