Uticaj koji ima Federer je veći šta god Novak uradi! Francuz izmislio "element emocije" da bi Rodžer bio najbolji!

Teniser Nikola Mai dotakao se teme o najboljem teniseru svih vremena, a glavnu dilemu imao je između Novaka Đokovića i Rodžera Federera.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Patrick Semansky

Trenutno tri najveća teniska imena današnjice imaju po 20 grend slem trofeja i to je jedan od glavnih razloga zašto se vodi polemika koji od njih će postati najbolji svih vremena.

Francuski teniser Nikola Mai takođe ima svoje viđenje o toj trci, a njegovo mišljenje neće se možda dopasti navijačima Novaka Đokovića.

Petostruki grend slem dubl šampion smatra da je pitanje diskutabilno, prednost daje srpskom asu, ali uvodi i novi segment u tu trku koji navijači Rodžera Federera sve više pominju otkad Švajcarca ima sve manje na terenu.

"To je vrlo osjetljiva tema, moramo prvo da ustanovimo definiciju najvećeg (GOAT). Ako se gleda čista statistika, to bi bio Đoković – ima više nedjelja na broju jedan, imaće najviše Slemova ili će biti izjednačen. Ima bolji međusobni skor u mečevima s Federerom i Nadalom. Dakle, ako se gledaju brojevi i rekordi, Đoković bi bio najveći. Da li je samo do toga (brojeva)? Postoji tu i element emocije, subjektivnosti. Kada je riječ o tenisu, uticaj koji je Rodžer imao na tenis biće veći od Novakovog šta god da se dogodi", smatra Francuz.

Zbog toga Mai vjeruje da će se polemika voditi i onda kada velika trojka napusti teren.

"Možda je Đoković jači jer se pojavio u trenutku kada su Federer i Nadal već bili tu. Nevjerovatno je šta je sve uspio da postigne s obzirom na to koliko je nedostajao. Iskreno, mislim da nikada nećemo moći da odlučimo. Očito, ako gledamo brojeve, oni govore u Novakovu korist", zaključio je teniser.