Đoković vas polako guši! Amerikanac zagrmio - Mi radimo jedno, on nešto sasvim drugo!

Tenis Sandrgen po dolasku u Njujork govorio je o Novaku Đokoviću.

Izvor: Profimedia

Dok čekamo da saznamo potencijalne rivale Novaka Đokovića na US openu, neki od mogućih protivnika govorili su u njemu nakon dolaska u Njujorku.

Američki teniser Tenis Sandrgen imao je priliku da igra protiv srpskog asa četiri puta, ali nikada nije uspijevao da ga pobijedi. To je jedan od razloga zašto se divi prvom reketu svijeta.

"Đoković je najbolji igrač svih vremena. Mi radimo jedno, on radi nešto sasvim drugo. Ti pokušavaš da ostvariš viner, on radi nešto drugo, udara lopticu na nemoguće načine na nemoguća mjesta, iznenađuje vas svaki put. Đoković vas polako guši. To što on radi je nevjerovatno", impresioniran je Amerikanac.

S obzirom na to da je Sandrgen 91. teniser svijeta i nije nosilac na posljednjem grend slemu u godini moguće je da na startu on bude jedan od protivnika Đokoviću.

US open na programu je od 30. avgusta do 12. septembra, a Novak turnir započinje sa ambicijom da dođe do svoje 21. grend slem titule.