"Igrači pokazali da imaju karakter da se vrate!" Krunić nakon remija Leotara i Posušja: Aplauz nagrada za cijelu sezonu!

Igrači trebinjskog premijerligaša nadoknadili su minus od dva gola u duelu sa Posušjem nakon mnogobrojnih problema sa kojima su se suočili u danima pred utakmicu

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje/Čedomil Mucović

Gubili su fudbaleri Leotara od Posušja rezultatom 0:2 nakon prvog poluvremena zaostale utakmice 6. kola m:tel Premijer lige BiH, ali su se konsolidovali u nastavku, brzo postigli dva gola i uspjeli da ostanu neporaženi (2:2) nakon svih problema sa kojima su se suočili u danima pred meč.

Ovaj meč trebalo je da bude odigran prošlog vikenda, ali je odgođen na zahtjev trebinjskog premijerligaša.

Zbog stomačnog virusa, čak 20 fudbalera Leotara bilo je van stroja, pa je trener Krunić jedno vrijeme imao samo pet igrača na raspolaganju.

Takmičarska komisija FS BiH je, na kraju, djelimično uvažila zahtjev Leotara, koji je tražio da se utakmica odigra 3. septembra, što nije uvaženo.

"Kada se sve sabere i oduzme, ne znam da li mogu da budem zadovoljan, osjećanja su pomiješana. Igrali smo kući protiv direktnog konkurenta za opstanak, a sa druge strane kada znam šta nas je sve pratilo u proteklih sedam dana i kada znamo da smo imali zaostatak na poluvremenu od dva gola, dobro smo i prošli, a mogli smo i da pobijedimo. Utakmica je bila prava prvenstvena i mislim da je publika mogla da uživa. Viđena je sva draž fudbala u ovih nešto više od 90 minuta. Obje ekipe su došle da se nadigravaju, postignuta su četiri gola, rezultatski preokret, dosta duela, borbenosti...", rekao je nakon utakmice Branislav Krunić, trener trebinjskog premijerligaša.

U prvom poluvremenu, ističe Krunić, nije napravljen dobar izbor igrača.

"Izmjene koje smo napravili u poluvremenu nisu bile taktičke, već prinudne jer Aćimović i Bosančić jednostavno nisu mogli da se kreću zbog iscrpljenosti izazvane virozom u prethodnoj sedmici. Na sreću, igrači koji su ušli donijeli su nam veću pokretljivost i nešto jači voljni momenat kada nam je to trebalo. Brine me to što smo ponovo primili golove praktično iz našeg posjeda i dozvolili protivniku lake kontranapade. Na poluvremenu smo se malo presabrali, trebalo je podići mladu ekipu koja ima dva gola zaostatka nakon 45 minuta. Uspjeli smo da na brzinu damo dva gola, a onda su gosti 'umrtvili' ritam čestim dugim ležanjem u prekidima, što jeste njihovo pravo."

Obzirom na okolnosti, Krunić ističe da je konačan rezultat i najrealniji ishod ovog meča.

"To ne znači da nas može zadovoljiti, jer smo ipak očekivali bolji rezultat. Međutim, kada znamo da nismo imali ni jedan trening u pravom smislu u posljednjih sedam dana, da su igrači iscrpljeni virusom i sa obzirom na kretanje rezultata, jedna doza zadovoljstva mora da postoji. Čestitam mojim igračima na borbenosti, na želji, na zalaganju. Pokazali su da imaju karakter da se vrate iz bezizlazne situacije, da odgovore na pravi način i izvuku maksimum svojih mogućnosti, za šta ih je publika nagradila aplauzom na kraju utakmice. Siguran sam da je aplauz bio ne samo za ovu utakmicu, već za njihov kompletan doprinos u ovoj sezoni i za njihovo zalaganje i borbenost u dresu Leotara", zaključio je Krunić.

U posljednjoj utakmici prije odlaska na reprezentativnu pauzu, Leotar će gostovati Veležu.