Više nikad neću reći da je Novak najbolji! Medvedev te riječi neće ponoviti - Svi znamo zbog koga!

Rus objasnio svoju izjavu upućenu Novaku Đokoviću odmah poslije finala US opena. Više je neće ponoviti!

Rus Danil Medvedev savladao je Novaka Đokovića u finalu US opena u tri seta, a onda se poklonio najvećem u istoriji i iskreno mu priznao:

"Novače, ti si najbolji teniser ikad."

Na konferenciji za novinare poslije istorijskog uspjeha, Medvedev je još jednom pokrenuo tu temu i iskreno pričao o tome šta je izgovorio pred Novakom i publikom.

"Vjerovatno neću to ponoviti više (da je Novak najbolji u istoriji, prim. novin). Ali da, rekao sam to. Iskreno sam to mislio", rekao je on.

Rus je naglasio da to ne bi izjavio da je igrao protiv nekog drugog.

"Da sam igrao protiv nekog drugog igrača i da sam ga pobijedio u finalu, ne bih to rekao. Tako da to jeste ono što mislim. I to je sve što imam da kažem o tome."

"ZNAMO SVI KO BI MOGAO DA ZAMJERI"

Medvedev je i objasnio zašto se više neće baviti tom temom na terenu i pred kamerama

"Osjećam da bi na neki način to moglo da bude shvaćeno i kao nepoštovanje prema nekim drugim momcima, koje svi znamo. Zato neka ostane rečeno", izjavio je šampion US opena, jasno misleći na Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Upravo njegovim trijumfom u Njujorku, Đoković, Nadal i Federer ostali su izjednačeni na vrhu "vječne liste" grend slem šampiona sa po 20 osvojenih trofeja.