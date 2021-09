Dirljiva poruka Medvedeva - Novak mu je stvarno idol: Pobijedio Đokovića u finalu, a kači sliku sa šampionom (FOTO)

Ruski teniser kao da i dalje ne može da povjeruje da je pobijedio najboljeg.

Novak Đoković nije uspio da ispiše istoriju na US Openu jer su mu porazom od Danila Medvedeva izmakli 21. grend slem u karijeri i četvrti u ovoj sezoni, a Rus je stigao do svog prvog velikog pehara. Momak koji ima ogromno poštovanje prema Đokoviću pokazivao je to i nakon meča.