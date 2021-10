Najveći Novakov hejter brutalno vrijeđao djevojku: Lijepa Kjara otkrila sve, varao je, lagao, pa potpuno poludio! (FOTO)

Nik Kirjos je zaista šokirao svijet ovakvim ponašanjem.

Izvor: Instagram/k1ngkyrg1os

Sve šokantniji detalji dolaze do nas o svađi Nika Kirjosa i njegove dosadašnje djevojke Kjare Pasari! Oni su se žestoko posvađali u hotelu u Australiji i policija je morala da ih razdvaja.

Sada je lijepa Kjara iznijela gomilu nevjerovatnih detalja o njihovoj vezi. Ranije su takođe imali probleme, ali sada je to kulminiralo i 26-godišnja bivša Nika Kirjosa je sada iznijela sva saznanja o njegovim prevarama.

"Dobila sam nekoliko skrinšotova poruka gdje devojkama daje svoju adresu i traži da dođu da se "maze i spavaju sa njim". Dobijala sam i slike njega sa tim djevojkama u krevetu. Njegov izgovor je bio da se onesvijestio na krevetu poslije žurke", napisala je ona.

On je tokom ovogodišnjeg Australijan opena napisao njeno ime na kameri poslije jedne pobjede, a i tada je uveliko spavao sa drugim devojkama!

"Ne, to je tako sramotno za mene. Nakon Dana zaljubljenih Nik je postavio sliku sa mnom i tada sam saznala da se spanđao sa drugom djevojkom u klubu i spavao sa njom. Molimo me da dođem u Melburn nakon što je bio sa nekoliko djevojaka", otkrila je ona.

Ovo je lijepa Kjara koju je Nik Kirjos varao:

Ona je zbog njega napustila posao, karijeru i prijatelje, a zauzvrat je dobia uvrede!

"Da, ja sam dala otkaz na mom poslu i izašla iz svog stana kako bih putovala sa nim. On me je konstantno vrijeđao i nazivao me propalicom, ljenjivcem bez posla", dodala je ona.

Kirjosova porodica se nije ponašala ništa bolje prema Kjari, čak su joj "smještali" iza leđa.

"Nisam dobila nimalo podrške od njegove porodice i prijatelja, njegova sestra je bila užasna prema meni od momenta kad smo se upoznale. Uvijek mi je pričala užasne stvari iza leđa", dodala je ona, a onda dostavila slike poruka koje joj je slao,

Uvrede su pljuštalje...

"Šta je sa Džaredom, ti tužna pizdo! Sad sam opet gledao tvoj video, tako si jebeno sramotna! Šta ti znači ovaj šou?", pisalo je između ostalog u prepisci.