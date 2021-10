Dobojlije otputovale na Apenine, u petak i subotu dvomeč sa šampionom Italije

Na put dug skoro 1.500 km, fudbaleri Sloge krenuli su u utorak kasno uveče, a sa ekspedicijom iz Doboja u Italiji će biti i novinar MONDA.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Rukometaše dobojske Sloge u petak i subotu očekuje dvomeč drugog kola EHF Evropskog kupa protiv šampiona Italije, Konversana.

Ekspedicija dobojskog tima na put dug skoro 1.500 km uputila se u utorak uveče, a dogovorom dva tima oba meča biće odigrana u Italiji. Prvi je na programu u petak, 15. oktobra od 19 časova, a revanš je dan kasnije u 18.30. Poslije drugog meča, u subotu naveče, Dobojlije se vraćaju kući.

Podsjetimo, u prvom kolu Sloga je bila uspješnija od estonskog Viljandija (20:20, 25:23), dok je Konversano bio slobodan.

Poslije punih 12 godina, međunarodni rukomet vraća se u Konversano, naselje nadomak Barija, glavnog grada italijanske regije Apulije (Pulje). Od 2009. godine, kada je gostovala Steaua iz Bukurešta, navijači šestostrukog italijanskog šampiona čekaju evropske utakmice.

Zato su se iz italijanskog tima odlučili za izuzetno skromne cijene karata, čak i za naše uslove. Karte na prvi meč koštaće samo pet evra, s tim da će za djecu biti omogućen besplatan ulaz. Svi oni koji kupe kartu za prvi duel, to neće morati da rade za revanš, s obzirom da karta vrijedi za oba susreta.

S druge strane, Sloga je posljednje evropske mečeve igrala prije dvije godine. Tada je u 2. kolu tadašnjeg EHF Čelendž kupa (današnji EHF Evropski kup) eliminisana od bjeloruske Mašeke. Dobojlije su poražene u oba meča, bilo je 20:33 i 19:21.

Predsjednik RK Sloga Vojislav Rađa objasnio je zašto se oba meča igraju u Italiji.

"Imamo problem sportske dvorane u Doboju i u ovo vrijeme je kod nas nemoguće organizovati utakmicu. Svakako bismo bili gosti, da li u Maglaju, Gračanici ili Tesliću, pa je opredjeljenje bilo da je bolji izbor da obje utakmice igramo u Italiji, a smanjili smo i troškove koji su za gostovanje u Estoniji bili skoro 50.000 KM. Ekonomski faktor i neodstatak sportske dvorane u Doboju po propisima EHF-a su osnovni razlog zašto igramo obje utakmice u Italiji", rekao je Rađa, a potom se osvrnuo na predstojeći dvomeč.

"Mislim da ćemo imati dovoljno vremena za odmor i pripremu. Igramo dan za danom, ali kako nama tako i njima. Ekipa je nakon dobrih rezultata ušla u malu krizu, ali znam da smo kvalitetna ekipa i nadam se da će to biti samo prolazna faza. Ekipa iz Estonije s kojom smo igrali je prvak baltičke ekipe što je dokaz kvaliteta Sloge i nadam se da će to doći do izražaja u ovom dvomeču protiv Konversana", rekao je Rađa.

U EHF Evropskom kupu učestvovaće još dva bh. predstavnika. Banjalučki Borac m:tel odmjeriće snage sa kosovskom Besom, dok će Izviđać za rivala imati Duklu iz Praga. Prvi susreti u Banjaluci i Ljubuškom na programu su 16, a revanši 23. oktobra.

Rukometaše Sloge u Italiji će pratiti i novinar MONDA, tako da ćete na našem portalu biti u mogućnosti da pronađete ekskluzivne informacije o ovom dvomeču.