Federer priznao - tek je prohodao, odustao od dva grend slema: Otkrio u kakvom je stanju, pomenuo i Novaka!

Rodžer Federer je očigledno sve bliže penziji.

Izvor: Profimedia

Rodžer Federer se konačno oglasio kada je u pitanju navodni nestanak kineske teniserke Peng Šuai, a sada je pričao i o tome kada će ponovo na teren.

On je jako malo igrao ove sezone i posljednji put smo ga vidjeli na Vimbldonu, a sada je potvrdio da ne postoji šansa da se vrati na teren na startu naredne sezone. Eventualno će tu biti za sredinu sezone i za londonski grend slem.

"Planiram da se vratim na teren u ljeto 2022. godine, a narednih pet mjeseci biće ključno. Bio bih jako iznenađen da zaigram na Vimbldonu, realnije je da se vratim tek na ljeto. Trebaće mi vremena i to me frustrira i tužan sam zbog toga. Ali znam da je to potrebno", iskren je bio Federer u intervjuu za italijanski "Skaj".

On želi da ponovo bude na visokom nivou, ali je pitanje da li tijelo to može da izdrži.

"Moja želja je da ponovo zaigram tenis na najvećem nivou, ali sada sam koncentrisan na rehabilitaciju. Sada mogu da hodam, uskoro ću moći i da vozim automobil. Dobro se osjećam", dodao je Švajcarac.

Vidjelo smo ga i na štakama prije nekog vremena, ali sada makar može da hoda normalno. Još nema jasne planove šta bi želio da radi poslije karijere.

"Za sada sam srećan otac i jedva čekam da ponovo sjednem za volan automobila. Nadam se da ću ponovo igrati, a poslije možda budem i komentator", dodao je on.

Na kraju je pred meč Novaka Đokovića i Aleksa Zvereva u polufinalu završnog mastersa sezona istakao da smatra da že Novak osvojiti ovaj turnir.

"Mislim da će to biti Đoković. Mislim da je na olimpijskim igrama bio previše agresivan, ali sada će biti pravi. On zna šta želi i kako da dođe do toga. Ali neka se pazi Zvereva, on sjajno servira i pun je samopouzdanja", zaključio je on.

(MONDO)