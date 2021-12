Novaka su u Splitu čuvali tjelohranitelji, a navijači mu napali oca: Srbija je tada srušila Hrvate gdje ih najviše boli!

Te godine je Srbija i osvojila jedini Dejvis kup trofej.

Treći put u istoriji Dejvis kupa gledaćemo okršaj Srbije i Hrvatske. Nakon dramatičnog dana tenisa u Madridu u srijedu, selekcija predvođena Novakom Đokovićem uspjela je da poslije velikog preokreta savlada Kazahstan.

Time je zakazan veliki okršaj protiv Hrvatske i to u polufinalu Dejvis kupa. Ulog je ogroman, a Srbija je do sada dva puta bila bolja od Hrvata u ovom takmičenju. No, osim međusobnih duela, mnogi se prisjećaju i kako je Đoković u Splitu svojevremeno bio čuvan od strane srpskih tjelohranitelja.

Srbija i Hrvatska će u petak igrati za mjesto u finalu Dejvis kupa. Njihov prvi okršaj sada već davne 2010. godine ostao je upamćen po velikoj pobjedi srpskog tima usred Splita.

Prije punih 11 godina, Srbija je stigla u Split, a u srpskom timu tada su osim Đokovića bili i Janko Tipsarević, Viktor Troicki i Nenad Zimonjić. Za Hrvate su nastupali Ivan Ljubičić, Marin Čilić, Ivan Dodig i Antonio Veić, a Srbija je slavila 4:1 u četvrtfinalnom okršaju.

Novak je sada gospodski govorio o duelu sa Hrvatskom, ali postoji jedna zanimljiva priča vezana za taj okršaj iz 2010. godine.

Đoković je tada još uvijek bio treći teniser svijeta, a u Splitu su oko njega u svakom trenutku bila petorica srpskih tjelohranitelja. Gdje god bi pošao on, tu bi bili i oni, a čak su i sjedili blizu terena.

Evo kako je izgledao taj vikend u Splitu kada je Srbija slavila:

Trojica su bila na klupi srpskog tima, dok su dvojica bila na tribinama i obezbjeđivala Novakove roditelje i malobrojne srpske navijače. Hrvatski navijači su tada toliko željeli da isprovociraju reakciju, da je jedan navijač imao i zastavu takozvanog "Kosova", u vrijeme kada je jednostrano proglašavanje samostalnosti pomenute teritorije bilo samo dvije godine staro.

No, nije ni sve prošlo bez incidenata u "Spaladijumu" u Splitu.

Kako je Novakov otac Srđan burno proslavljao svaki poen srpskog tima, okolni hrvatski navijači su željeli da se razračunaju sa njim, ali je obezbjeđenje brzo reagovalo i smirilo strasti. O tome je čak i tada šmekerski govorio Novak.

"Što se tiče mog oca, naravno da mi nije prijalo, ali kod takvih situacija ne možeš ni na šta da utičeš. Srećom, obezbjeđenje je brzo reagovalo, a ti momci, ako su pokušali da izazovu nered, nek ide njima na dušu", rekao je Đoković poslije pobjede nad Marinom Čilićem, koja je Srbiji donijela plasman u polufinale Dejvis kupa.

Poslije 2010, dva tima su se susrela i 2015. godine u 1. kolu Svjetske grupe i to u Kraljevu, a oslabljeni Hrvati nisu imali nikakve šanse - Srbija ih je pobijedila 5:0!

Neka i treća bude sreća!

Ovako je Srbija pobijedila Kazahstan: