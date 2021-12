Borac m:tel dominantno do jesenje titule, ali Mirko Mikić "spušta loptu": Prvenstvo nije ni izbliza gotovo!

Crveno-plavi su ovjerili jesenju titulu dva kola prije kraja polusezone, ali je pred njima dosta posla kako bi trofej vratili u Banjaluku.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel postao je jesenji prvak Premijer lige BiH dva kola prije odlaska na zimsu pauzu!

Crveno-plavi su sinoć, u derbiju 13. runde, trijumfovali nad ekipom Gračanice na gostujućem terenu rezultatom 21:22, dok je nešto ranije trenutno drugoplasirani Leotar poražen na gostovanju u Živinicama (27:25), pa je tim Mirka Mikića stekao nedostižnu prednost od šest bodova u odnosu na Trebinjce (Borac m:tel 23, Leotar 17) pred posljednjih 120 jesenjih minuta.

"Naravno da nam je važno da uzimamo bodove, da smo prvi na tabeli, ali je od toga mnogo važniji način na koji smo igrali i kako smo se ponašali, obzirom da smo imali nešto manje ambicije početkom sezone, tako da kompletan stručni štab i rukovodstvo mogu da budu ponosni na ove igrače. Poenta je da nastave da rade kako su radili do sada, da ostanu čvrsto na zemlji i da nastavimo da napredujemo što je u principu i cilj", rekao je za MONDO trener rukometaša Borca m:tel Mirko Mikić.

Njegova četa u dosadašnjem toku prvenstva nije upisala nijedan poraz (11-1-0), a koliko je dominantna, dovoljno govori podatak da aktuelnom šampionu Izviđaču već sada "bježi" osam bodova.

"Iako je ta razlika tolika, i dalje smatram njih, Slobodu, Leotar, Vogošću za ozbiljne konkurente i mislim da prvenstvo nije ni izbliza riješeno, tako da će sigurno biti neizvjesno do samog kraja. Imamo problema sa povredama, neke su ozbiljnije prirode, neke lakše, ali svakako očekujem uspon forme od nekoliko ekipa, među koje ubrajam i Izviđač", ističe Mikić.

U preostala dva kola, Borac m:tel će dočekati Konjuh i gostovati Slobodi.

"Za sad mislimo samo o Konjuhu, o Slobodi ćemo tek kad dođe na red. Suština je ista, pokušaćemo da ova dva duela spremimo kao i ostale utakmice, to jeste da prije svega dobro oporavimo ekipu jer smo roviti nakon jučerašnje utakmice, a potom da se spremimo što je bolje moguće. Želimo da igramo kako smo igrali i do sada, sa solidnom odbranom iz koje ćemo ići u dobru tranziciju, u što brže rješavanje napada. Opet kažem, poenta je da budemo zadovoljni načinom kako smo odigrali i da izgledamo kako smo igrali do sada", zaključio je Mikić.