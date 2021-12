"Polusezona kao da je trajala pet godina!" Za Subića 2021. godina najljepša u životu: Pamtiću je po dvije stvari!

Lijevi bek je sa Borcem osvojio titulu, a dobio je i prinovu u porodici.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca od danas su na zasluženom odmoru.

Sinoć su, u 19. kolu m:tel Premijer lige BiH, trijumfovali nad Slobodom (3:1) na Gradskom stadionu, a danas su, na zajedničkom ručku sa trenerima, upravom i novinarima, analizirali sve što je urađeno u polusezoni iza nas.

"Imao sam osjećaj da je ova polusezona trajala pet godina!", poručio je Aleksandar Subić predstavnicima medijskih kuća.

"Stvarno jedna turbulentna polusezona, nakon osvojene titule. Iskreno, nismo se nadali ali kako smo krenuli, dobro je završilo. Ostaje nam da se dobro odmorimo, da se pripremimo za drugu polusezonu. Prvo odmor, pa pripreme, nadam se da će druga biti bolja od prve, ali opet kažem, kako smo počeli, dobro je završilo. U jednom momentu smo bili posljednji, nakon jučerašnje pobjede smo treći, tako da možemo na kraju da budemo zadovoljni", kaže lijevi bek Borca, napominjući da su praktično svi jedva čekali odmor, kako igrači, tako i treneri, uprava i navijači.

"Odmor između sezona je bio premalen jer smo poslije osvojene titule imali Evropu i nije bilo puno prostora za odmor. Ima puno igrača koji su iznijeli čitavu prošlu sezonu i koji nisu stigli da se odmore ni za ovu, tako da će nam svakako dobro doći."

Da li je Borac slabijim rezultatima u polusezoni platio cijenu nastupa na evro-sceni?

"Generalno, to se ne odnosi samo na BiH već na sve zemlje regiona. Skoro pa svaka ekipa koja igra Evropu kaska u prvenstvu, primjer je i Velež koji je dobro igrao na evropskoj sceni, ali je to sigurno ostavilo traga na prvenstvo. Da li je do rotacije ili nečeg drugog, ali vjerovatno treba veći i širi roster igrača, 20 istih, da bi moglo da se igra na 2-3 fronta", istakao je Subić, kojem je 2021. godina svakako bila najljepša u životu.

"Godinu pamtim po rođenju ćerkice, to je broj jedan, i po osvojenoj tituli!"

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Tokom završene polusezone bilo je i uspona i padova, ali zadovoljstva mora da bude, navodi Marko Jovanović.

"Nekako kad saberemo cijelu godinu, mislim da je jako uspješna i da je sigurno jedna od najuspješnijih u istoriji Borca. Osvojili smo titulu, ostvarili veliki uspjeh pobijedivši jedan Kluž u Banjaluci, i nakon toga smo ušli u neku krizu što je i normalno. Znate i sami da veliki klubovi padnu, pa izađu iz krize, ali kad se sve sabere, trećim mjestom možemo da budemo zadovoljni. Ostaje žal što je Zrinjski pobjegao toliko koliko je pobjegao (18 bodova, op.a.), ali sa druge strane imamo ciljeve za narednih šest mjeseci i težićemo ka njima. Titula nije realna u ovom trenutku, ali treba se boriti za Kup, za izlazak u Evropu i nastaviti pravcem kojim klub ide u posljednje dvije-tri godine."

Utakmica sa Klužom, u kojoj je Borčeve fudbalere par minuta dijelilo od penal-lutrije, mnogo je uzela crveno-plavima u svakom smislu, ističe Goran Zakarić.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

"Bilo je svega i svačega, ali možemo da budemo zadovoljni nakon ove polusezone. Nije to išlo na početku od te evropske utakmice sa Klužom, kad smo ispali. Nije to išlo nekim tokom kojim mso htjeli da ide i koji smo imali prije početka, ali svi dobro znate da smo u jednom mometu bili posljednji na tabeli i jednostavno to je bilo jako ružno kad pogledam kao igrač, a pogotovo kad to vidi javnost i svi ljudi koj vole Borac. Mislim da nas je ta utakmica dosta ispraznila, i psihički i fizički, u emotivnom i svakom drugom smislu, ali pokazali smo u nekom periodu da možemo da odigramo dobro. Svjesni smo situacije da je otišlo dosta igrača, otišli su Ziljkić, Ćosić, Uzelac, Dujaković, Brtan, Vranješ na kraju, to je grupa igrača koja je dosta davala klubu i ekipi. Nadam se da ćemo u ovom prelaznom roku uspjeti nešto da napravimo i dovedemo nekoliko igrača koji bi nam pomogli u tim nekim ciljevima."

Da li navedene riječi znaju da ostaje u klubu?

"Na tu temu sam pričao sa ljudima iz kluba, tako da će se sve znati do početka priprema. Desetog januara krećemo, tako da ću do tada znati i ja i oni, ali i svi vi, tako da ne bih sad o tome. Ugovor mi ističe, to nije tajna nikakva, ali vidjećemo kakva je situacija. Ne bih ništa da prognoziram, u kontaktu sam sa ljudima i uskoro bi trebalo sve da se sazna", naveo je Zakarić.