Borac slavio u Prijedoru za prvo mjesto! "Osice" čekaju kiks Gruda za jesenju titulu!

Rukometašice Borca zabilježile su novu pobjedu u posljednjem kolu jesenjeg dijela Premijer lige Bosne i Hercegovine i ponovo su vodeće na tabeli.

Izvor: ŽRK Borac/promo

U okviru 11. kola prvenstva BiH, "osice" su zabilježile desetu pobjedu pred zimsku pauzu i to na tradicionalno neugodnom gostovanju u Prijedoru.

MIRA - BORAC 30:36 (15:18)

Izabranici Radeta Unčanina su oba poluvremena riješile u svoju korist sa po "tri razlike" i zasluženo stigle do važnih bodova, koji su ih vratili na lidersku poziciju.

Od samog starta, gošće su krenule kao furija i u osmom minutu stekle "plus četiri" (1:5), da bi Mira za samo šest minuta uspjela da smanji na samo gol razlike (5:6), ali su "osice" potom opet ubacile u višu brzinu i stigle do "plus tri", koje su sačuvale do odlaska na odmor.

Banjalučanke su u nastavku nastavile da dominiraju i prednost je konstantno rasla, najviše do 10 golova razlike u 56. minutu (25:35). Uslijedilo je malo opuštanje pa su Prijedorčanke smanjile na konačnih 30:36.

Za jesenju titulu, rukometašice Borca će morati da sačekaju ishod subotnjeg meča na Ilidži, gdje će gostovati trenutno drugoplasirana ekipa Gruda. U slučaju da gošće iz Hercegovine ne uspiju da stignu do trijumfa u sarajevskom predgrađu, ŽRK Borac će postati jesenji šampion BiH.

Na susretu protiv Mire, briljirale su Anđela Stojanović sa 11 golova, Sara Majkić je zabilježila sedam, a Božana Ćutković pogodak manje.

Kod domaćeg tima, prvo ime utakmice bila je Azra Bašanović sa osam pogodaka, dok su po dva manje uknjižile Adelisa Dautović i Milica Grbić.

