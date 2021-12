Grend slem šampion odbio vakcinu, neće u Melburn! Francuz objasnio odluku i doveo u opasnost cijelu sezonu!

Pjer Igo Erber je odbio vakcinaciju, neće moći da igra u Melburnu, a vjerovatno ni tokom sezone...

Čeka cijeli teniski svijet da sazna da li je Novak Đoković vakcinisan i hoće li moći da igra na Australijan openu.

Dok se čeka odluka najboljeg tenisera svijeta, koji odmara na Kopaoniku, francuski igrač Pjer Igo Erber (30) je potvrdio da neće ići u Melburn i da se neće vakcinisati.

Čelnici prvog grend slema sezone su odavno saopštili da igrači koji nemaju sertifikat o vakcinaciji neće moći da igraju na takmičenju. Specijalista za dubl i osvajač pet grend slem titula je pojasnio svoju odluku.

"Ovo je moj izbor. Svjestan sma da to može da mi zakomplikuje stvari u mom poslu. Ne znam da li je danas moguće biti teniser, a da nisi vakcinisan", rekao je Erber.

Njegov dubl partner Nikolas Mau, čovjek sa kojim je osvojio sve grend slem titule, se nada da će njegov sunarodnik da promijeni mišljenje.

"Još u Antverpenu mi je rekao da ne želi da se vakciniše i da razumije posljedice koje to može da donese. Svjestan je svega. Ne želim da ulazim u debatu, to je lična odluka. Ipak, moram da kažem da neće biti lako da zadrži taj stav i svoja uvjerenja, jer bi to moglo da mu napravi mnogo problema za igranje tenisa", zaključio je Mau.

Inače, njih dvojica su nedavno slavili i na završnom mastersu u Torinu.