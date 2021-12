Borac teškom mukom iščupao pobjedu protiv Rogaške - 5/5 u Drugoj ABA ligi!

Činilo se da će Banjalučani lako savladati slovenačkog predstavnika, ali u posljednjim sekundama viđena je prava drama.

Izvor: ABA liga/Dragana Stjepanović

Pobjedom Vojvodine nad Osijekom 92:61 Širokog protiv Pelistera 83:82 počeo je treći "balon" u Drugoj ABA ligi, a prvi dan nadmetanja u Sarajevu zatvorili su Borac i Rogaška.

Očekivala se možda ubjedljivija pobjeda Borca, s obzirom da je Rogaška na prva četiri susreta upisala samo jedan trijumf, ali oslabljeni Banjalučani nisu uspjeli da steknu osjetljiviju prednost i prelome meč.

Vodili su "crveno-plavi" tokom skoro cijelog meča, ali onda su morali da strijepe za trijumf. Imali su Slovenci dva slobodna bacanja za produžetak na tri sekunde do kraja, ali nisu uspjeli da poentiraju i Borac je na kraju minimalno slavio, ostvarivši peti trijumf u isto toliko mečeva na Jadranu.

BORAC - ROGAŠKA 89:87 (23:21, 27:23, 27:27, 12:16)

Bilo je mnogo uspona i padova u igri oba tima.

U dvorani sarajevskog hotela "Hills" tim Dragana Nikolića Rogaška je povela 2:0 i to je bila jedina prednost Slovenaca u prvom poluvremenu.

Diante Boldvin sa devet i Draško Knežević sa osam poena jedini su bili raspoloženi u prvoj četvrtini, koju je Borac dobio rezultatom 23:21, a u ovom periodu igre prednost Banjalučana nije bila veća od četiri poena.

Ipak, na startu drugog kvartala "crveno-plavi" dodali su gas i serijom 8:2 stigli do 31:23. Držali su Banjalučani tu prednost, a onda su minut i po prije odlaska na odmor prvi put stekli dvocifreno vođstvo 49:39.

Izvor: ABA liga/Dragana Stjepanović

Boldvin se zaustavio na osam poena iz prve četvrtine, Knežević je dodao još šest, ali su se probudili Džošua Kaningem i Đorđe Pažić, koji su takođe došli do dvocifrenog učinka.

Veliki pad u igri Borca viđen je početkom treće četvrtine. Izuzetno loše "crveno-plavi" otvorili su drugo poluvrijeme - Rogaška je napravila seriju 6:0, stigla do egala, a zatim još jednu za vođstvo 52:55 (ukupno 2:11).

Ipak, Nikolićev tim brzo se pribrao, te je uzvratio istom mjerom. Od rezultatskog "minusa" 68:69 stigao je je do 77:71 pred odlučujućih deset minuta meča.

Nekako su se smijenjivali igrači Borca po četvrtinama. Boldvin je ubacio devet u trećoj, dok su svoj doprinos davali Knežević i Kaningem.

Zalihu od šest poena u posljednjem kvartalu košarkaši u crveno-plavim dresovima nekako su uspjeli da zadrže do kraja. Nisu im rivali dopuštali da se "odlijepe", a opasno su zaprijetili u samom finišu. Stigli su do egala 87:87, Boldvin je na 40 sekundi prije kraja uspio da realizuje oba slobodna bacanja, dok isto to na tri sekunde pred kraj nije uspio da uradi najbolji strijelac na meču.

Petar Vujačić je promašio oba penala i susret je okončao sa 29 poena, pritom omogućivši Banjalučanima da se raduju.

Najefikasniji u redovima Borca bio je Kaningem sa dabl-dabl učinkom od 22 poena i deset skokova, Boldvin je ubacio poen manje, uz sedam uhvačenih lopti, Knežević je dodao 17, a Pažin 14 poena.

Naredni rival Banjalučanima u srijedu će biti makedonski Pelister, dok će "crveno-plavi" treći balon okončati u petak protiv Osijeka.

Podsjetimo, ekipe su u prva dva "balona" na Zlatiboru i u Osijeku odigrale po dva meča, a sada u Sarajevu prvi put igraju po tri.