Mirsad Terzić bez dlake na jeziku o "zmajevima": Mladi su pozvani zbog nečije odluke, a ne što su kvalitetom zaslužili!

"Nije bitno koja je utakmica, kvalifikaciona ili prijateljska, moramo misliti da nam je svaka finale Svjetskog prvenstva, jer smo mali i ako tako razmišljamo onda ćemo rasti", kaže kapiten rukometaša Bosne i Hercegovine.

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju, 19. decembra, će se okupiti na Ilidži i početi prvi od tri ciklusa priprema za Evropsko prvenstvo, koje će se od 13. do 30. januara sljedeće godine održati u Slovačkoj i Mađarskoj. Za bh. rukometaše biće to drugi nastup na smotri najboljih evropskih selekcija. Grupa koju su dobili ne daje im previše nade da mogu napraviti veliki rezultat, jer je u konkurenciji aktuelnih evropskih šampiona Španije i vicešampiona svijeta Švedske te Češke iluzorno očekivati da zauzmu jedno od prva dva mjesta, koja vode u drugi krug EURO 2022. No, rukometaši BiH ističu da se sigurno neće unaprijed predati niti u jednoj utakmici.

Među pozvanim reprezentativcima je i ovoga puta Mirsad Terzić, iskusni 38-godišnji lijevi bek Visle Plok, koji je debi u državnom dresu BiH imao prije 20 godina. Nastup na EURO 2022 biće samo još jedan u nizu Terzićevih uspjeha koje je ostvario u blistavoj karijeri.

- Mladi moraju više raditi na sebi -

"Mislim da će ovo prvenstvo biti malo drugačije. Selektor Ivica Obrvan će malo izmijeniti neke stvari. Trebali bismo igrati malo brži i drugačiji rukomet, agresivniji. Nadam se nekoj pozitivnoj promjeni u našoj igri. Ne bih komentarisao očekivanja u pogledu bodova, pobjeda i konačnog plasmana. To je neki naš drugi korak koji bi se eventualno trebao desiti ako popravimo i promijenimo neke stvari. Obrvan već polako uvodi mlađe igrače i stvarno me to raduje. Međutim, ti igrači moraju više raditi na sebi. Većinom nisu nosioci u svojim klubovima, nemaju odgovornost ni veliku minutažu. Onda je jako nepošteno i nerealno očekivati od njih da preuzmu odgovornost u reprezentaciji. To je nešto drugačije. Malo vremena smo zajedno i malo vremena imamo za uigravanje, a jako je teško tim igračima s kraćom pripremom ući u sistem i preuzeti odgovornost. Apelujem i ovim putem na njih, a uvijek im to i lično kažem, da dodatno rade na sebi, jer nikada nije dovoljno. To je jedini način da se isplovi iz te kolotečine neigranja u klubu. Reprezentaciji je prijeko potrebna mlada snaga, ali ne po svaku cijenu. Da se moglo i ranije bi bilo realno napraviti smjenu generacija, a još uvijek to nije urađeno", rekao je Terzić u razgovoru za agenciju "Anadolija".

Na spisku selektora Obrvana za prvi ciklus priprema, koji će trajati pet dana, našlo se dosta igrača iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. No, Terzić smatra da svi oni moraju dokazati da su zaista kvalitet za reprezentaciju.

"Dosta pratim našu ligu, gledam skoro svaku utakmicu, jer je to sada moguće preko interneta. Ne raduje me baš to što je puno igrača iz domaće lige na spisku, jer vidim da su pozvani zato što je neko tako odlučio, a ne zato što su kvalitetom to zaslužili. Biću objektivan kao i uvijek pa nekom se to svidjelo ili ne. Možda su najbolji u našoj ligi, ali liga nam nije na visokom nivou. Možemo to gledati i ovako, pozvani su igrači iz domaće lige, jer nisu uspjeli otići u inostranstvo. Zašto nisu otišli vani? Treba to reći. Tek kada neko vas neko iz inostranstva traži onda znaš da si nešto učinio. Ako si u srednjim igračkim godinama u domaćoj ligi onda to nije dobro. Nisu više talenti igrači s 20 ili 21 godinom. Sve ide ranije. I našu djecu kada pogledamo brže se razvijaju, nego mi kada smo bili djeca. Kod nas se i dalje igrači s 25 godina tretiraju kao talenti, a onda kada pređu 30 bliži se kraj", iskren je nekada jedan od najboljih defanzivaca Evrope i čovjek koji je cijelu deceniju predvodio odbranu mađarskog šampiona Veszprema.

- U svaku utakmicu kao da je posljednja -

Ipak, nada se da će u grupi "E" na Evropskom prvenstvu bh. tim pokazati da ima potencijal da u budućnosti može računati na mlade snage.

"Ova reprezentacija je kombinacija starih i mladih, zbog čega ćemo se tek tražiti i vidjećemo kako ćemo igrati. Možda budemo bazirali igru na čvrstoj odbrani, na igri u oba smjera, s više trčanja, to ćemo još vidjeti", dodao je Terzić.

"Svaku utakmicu moramo ići kao da nam je posljednja, da se probamo kaliti i dobiti samopouzdanje. Mlađi igrači srećom mogu osjetiti veliko takmičenje i napredovati. Imaju šansu da mnogo toga nauče. To je u vrijeme kada je moja generacija počinjala u reprezentaciji bilo mnogo teže, jer je tada bio uspjeh kada prođemo pretkvalifikacije, a kamo li da se kvalifikuješ na veliko takmičenje i osjetiš šta znači igrati na takvoj smotri, protiv najboljih evropskih rukometaša. Danas je lakše otići na Evropsko prvenstvo i to mladi trebaju iskoristiti".

Jasno je da BiH nije imala sreće u žrijebu grupa za Evropsko prvenstvo, ali Terzić smatra i da su sami donekle krivi što nisu bolje prošli.

"Krenuo bih od kvalifikacione utakmice s Austrijom u kojoj smo trebali biti koncentrisaniji, ali smo vidjeli da smo već prošli i bilo nam je svejedno. Zato smo i dobili što smo dobili. Austrija zato igra s Poljskom i Bjelorusijom u grupi. I mi smo mogli tako proći u žrijebu. Da je nama u grupi osim Španije uz Češku na primjer Slovačka, onda bismo se mogli nečemu nadati. Ovo stalno ponavljam, nije bitno koja je utakmica, kvalifikaciona ili prijateljska, moramo misliti da nam je svaka finale Svjetskog prvenstva, jer smo mali i ako tako razmišljamo onda ćemo rasti", naglasio je Terzić.

Izvor: Anadolija/Elman Omić

- Dosta pozitivnih stvari viđeno protiv Mađara -

Dodaje da se ovako teško nadati nekom čudu na Evropskom prvenstvu, ali ističe da je neophodno da u svaku utakmicu uđu maksimalno angažovani i s namjerom da protivniku zagorčaju život.

"Još smo nova ekipa koja se traži. Ima dosta pozitivnih stvari koje smo mogli vidjeti u prijateljskim utakmicama s Mađarima. Sa Španijom i Švedskom, koje su krema svjetskog rukometa, trebamo dati sve od sebe. Važno je da imamo volje i želje i da pokažemo da znamo igrati rukomet. I Česi su sigurno favoriti, ali s njima se može igrati. Ne bih pričao o bodovima, bolio bi dobro da se formira ekipa za budućnost. Bio bih sretan i da dobijemo neke nove igrače za budućnost. Ne sumnjam i da će svaki iskusan igrač dati svoj doprinos, koliko bude trebalo. Svi smo tu da pomognemo novim igračima, ali rad i red je na njima", poručio je Terzić.

Iako je u poznim godinama za profesionalni rukomet, Terzić igra odličnu sezonu u Wisli, koja je druga u Superligi Poljske, iza neprikosnovenih vladara Vive Kielca. Upravo su Kielce nanijeli jedini ovosezonski poraz Wisli i to u uzbudljivom meču u gostima, rezultatom 26:27. U EHF Evropskoj ligi poljskom vicešampionu ide odlično, drugi je u grupi "A" iza njemačkog Fukse Berlina s istim brojem bodova, 10, ali uz nešto lošiju gol razliku.

"Dobro smo zaključili polusezonu, pobjedom protiv Bidasoe u Evropskoj ligi. Cilj nam je da budemo prvi u grupi kako bismo imali lakši žrijeb u nokaut fazi, jer nam je želja da zaigramo na Final Fouru Evropske lige. Iako to nije postavljeno kao neki prioritetni cilj, želimo zaigrati među četiri najbolja tima u tom evropskom takmičenju. Zato se nadamo kiksu Berlina do kraja nadmetanja", optimista je Terzić.

- Ne misli stati s profesionalnim rukometom -

S Vislom ima ugovor do kraja sezone, a kaže da je u pregovorima s klubom da produže saradnju.

"Vidjećemo do kraja sezone šta će se događati. Kako igram i kako se osjećam, ne mislim još stati s profesionalnim rukometom. Kod mene reprezentacija i klupski rukomet nisu vezani. Kada je u pitanju reprezentacija tu nema nikakvih kalkulacija, kada me god budu zvali, bez obzira na godine i klub u kojem igram, odazvaću se. Na raspolaganju sam državnom timu uvijek, ali isto tako razumijem i ako bude drugačija odluka. No, bez ikakvog nametanja reprezentaciji sam na raspolaganju u bilo kojem segmentu rukometa, ne samo u igračkom", jasan je aktuelni kapiten rukometne reprezentacije i čovjek koji je u najdražem dresu odigrao rekordnih više od 170 utakmica i postigao više od 450 golova.

Osim za spomenute Vesprem i Vislu tokom karijere Terzić je igrao za sarajevske klubove Olimpik i Željezničar, a zatim za Izviđač, Zagreb i Celje PL. Dres najtrofejnijeg mađarskog kluba nosio je čak 11 sezona, od 2009. do 2020. godine. Osvojio je devet titula šampiona Mađarske i isto toliko kupova te dva puta osvojio SEHA ligu. S Vespremom je igrao čak tri finala Lige šampiona, ali se nije uspio popeti na evropski tron. U blistavoj karijeri ima i dvije titule šampiona Bosne i Hercegovine i Hrvatske te jednu Slovenije.

S reprezentacijom BiH nastupio je na Svjetskom prvenstvu 2015. u Kataru i prošle godine na Evropskom prvenstvu, koje je održano u Austriji, Norveškoj i Švedskoj.

