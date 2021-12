Ako Novak ne igra, to je potpuna katastrofa: Poznat je jer mrzi Đokovića, ali sada poručuje - Pustita ga da igra!

Uvijek je bio tu da kritikuje srpskog tenisera, ali sada je glas razuma.

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos je na Novakovoj strani! Prvo je rekao da ne smatra da igrače treba uslovljavati vakcinisanjem kako bi nastupili na Australijan openu, a sada je naglasio da bi izostanak najboljeg na svijetu bio "katastrofa".

Rodžer Federer neće igrati u Melburnu zbog povrede, a Nadal je zaražen virusom korona i teško da će uspjeti da se oporavi na vrijeme da bi nastupio na prvom grend slemu sezone. Ukoliko niko iz "velike trojke" ne stigne u Melburn taj turnir bi mnogo izgubio.

"Iskreno ne znam kakva je trenutna situacija sa Novakom što se tiče virusa korona i toga šta je potrebno da bi igrao. Nadam se da će lijepo proslaviti Božić i da će moći da igra dok god je moguće jer mislim da Federer, Nadal i Đoković treba da igraju što duže", rekao je za australijske medije Kirjos.

U međuvremenu se Novak povukao sa ATP kupa, pa će okrnjeni sastav Srbije juriti titulu u Sidneju, a ako ga ne bude ni u Melburnu to će biti "katastrofa".

"Ako niko od njih trojice nije tu to je katastrofa, potpuna katastrofa za navijače i ljude koji uživaju u tenisu. Naravno to je šansa za neke mlađe da se probiju i naprave uspjeh, ali sveukupno su nam njih trojica potrebna u sportu", istakao je Kirjos.

Što se tiče samog Kirjosa on je dugo pauzirao, ali se vraća na teren u Australiji.

"Moje koljeno me dosta mučilo u karijeri do sada, ali nakon što sam se pobrinuo za to prošle godine sada se osjećam dobro", rekao je on.